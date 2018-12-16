"Саутгемптон" нанес "Арсеналу" первое поражение с августа

"Саутгемптон" прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала", нанеся команде Унаи Эмери поражение со счетом 3:2.

Относительно минимального поражения от "Кардиффа" в стартовом составе "святых" появились Майя Йошида и Данни Ингс, заменив Марио Лемину и Чарли Остина.



На свой первый матч в этом сезоне Премьер-Лиги вышел Лоран Косьелни, расположившись в центре обороны "канониров". Также вернулись в команду Начо Монреаль, Генрих Мхитарян и Алекс Ивоби.



В начале матча Пьер-Эмерик Обамеянг размял голкипера гостей Алекса Маккарти. Очень скоро в игру включился и "Саутгемптон", ответив тремя ударами. Первый вышел неточным, второй был уверенно отражен Берндом Лено, а третий стал голом. Это Мэтт Таргетт классно навесил с левого фланга, а Ингс, затесавшийся между двух защитников, неотразимо пробил головой — 1:0.



Пропустив, "Арсенал" принялся владеть мячом и своим первым же ударом в створ, на 28-й минуте, восстановил равновесие. Монреаль сделал диагональную передачу назад практически от лицевой линии, а Мхитарян пробил головой без сопротивления — 1:1.



В дальнейшем сохранялось некоторое территориальное преимущество "канониров", однако "святые" всегда были готовы огрызнуться и под занавес тайма вышли вперед. Ингс ворвался в привычную зону меж двух защитников и головой замкнул передачу верхом от Натана Редмонда — 2:1.



Во втором тайме чаша весов тоже довольно быстро вернулась в состояние равновесия. Вышедший на замену Александр Лакасетт на пару с Маттео Гендузи совершили перехват, после чего Мхитарян нанес удар с подступов к штрафной. Рикошет от Янника Вестергора не оставил Маккарти шансов не спасение — 2:2.



Соперники были достойны друг друга. "Саутгемптон" пытался отвечать атаками на атаки, и в одном из эпизодов Шейн Лонг заставил мяч пересечь линию ворот, сыграв на добивании после удара Йошиды и сейва Лено.



В концовке "Арсенал" прибавил, явно желая вырвать победу, но у хозяев были другие планы. На 85-й минуте Остин подловил ошибку Лено на выходе и головой отправил мяч в опустевшие ворота — 3:2.



"Арсеналу" дважды удавалось отыгрываться, но в третий раз не хватило ни сил, ни времени для этого. "Саутгемптон" оказался голоднее, сполна воспользовавшись проблемами "канониров" в обороне и неуверенностью Бернда Лено.



"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче