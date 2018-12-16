"Саутгемптон" нанес "Арсеналу" первое поражение с августа

Чарли Остин "Саутгемптон" прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала", нанеся команде Унаи Эмери поражение со счетом 3:2.

Относительно минимального поражения от "Кардиффа" в стартовом составе "святых" появились Майя Йошида и Данни Ингс, заменив Марио Лемину и Чарли Остина.

На свой первый матч в этом сезоне Премьер-Лиги вышел Лоран Косьелни, расположившись в центре обороны "канониров". Также вернулись в команду Начо Монреаль, Генрих Мхитарян и Алекс Ивоби.

В начале матча Пьер-Эмерик Обамеянг размял голкипера гостей Алекса Маккарти. Очень скоро в игру включился и "Саутгемптон", ответив тремя ударами. Первый вышел неточным, второй был уверенно отражен Берндом Лено, а третий стал голом. Это Мэтт Таргетт классно навесил с левого фланга, а Ингс, затесавшийся между двух защитников, неотразимо пробил головой — 1:0.

Пропустив, "Арсенал" принялся владеть мячом и своим первым же ударом в створ, на 28-й минуте, восстановил равновесие. Монреаль сделал диагональную передачу назад практически от лицевой линии, а Мхитарян пробил головой без сопротивления — 1:1.

В дальнейшем сохранялось некоторое территориальное преимущество "канониров", однако "святые" всегда были готовы огрызнуться и под занавес тайма вышли вперед. Ингс ворвался в привычную зону меж двух защитников и головой замкнул передачу верхом от Натана Редмонда — 2:1.

Во втором тайме чаша весов тоже довольно быстро вернулась в состояние равновесия. Вышедший на замену Александр Лакасетт на пару с Маттео Гендузи совершили перехват, после чего Мхитарян нанес удар с подступов к штрафной. Рикошет от Янника Вестергора не оставил Маккарти шансов не спасение — 2:2.

Соперники были достойны друг друга. "Саутгемптон" пытался отвечать атаками на атаки, и в одном из эпизодов Шейн Лонг заставил мяч пересечь линию ворот, сыграв на добивании после удара Йошиды и сейва Лено.

В концовке "Арсенал" прибавил, явно желая вырвать победу, но у хозяев были другие планы. На 85-й минуте Остин подловил ошибку Лено на выходе и головой отправил мяч в опустевшие ворота — 3:2.

"Арсеналу" дважды удавалось отыгрываться, но в третий раз не хватило ни сил, ни времени для этого. "Саутгемптон" оказался голоднее, сполна воспользовавшись проблемами "канониров" в обороне и неуверенностью Бернда Лено.

"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 18:35

Количество просмотров Просмотров: 3884

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Последние комментарии:




  1. electric 16.12.2018 19:37 # electric
    Одна ошибка Алиссона и начали кукарекать

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  2. rap-woiska 16.12.2018 19:37 # rap-woiska
    Как же фабиньё дрючит просто

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  3. mdfjvnlabngmlas 16.12.2018 19:37 # mdfjvnlabngmlas
    я видел слезы алиссона.

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  4. chebrec 16.12.2018 19:37 # chebrec
    Зироу трофис
    Зироу
    Ахахахахахахаха

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  5. ry-l 16.12.2018 19:36 # ry-l
    Что за дырку купили. Кариес хотя бы мяч из рук не выпускал

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  6. hollywood-hoe 16.12.2018 19:36 # hollywood-hoe
    Оооп 3.2 кф изи
    Ждём победу

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  7. mkhitaryan 16.12.2018 19:36 # mkhitaryan
    Алиссон лучше Де Хеа.
    Алиссон лучший вратарь АПЛ (и мира)

    Годные шутейки, портовые дауны.

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  8. shmanisa 16.12.2018 19:36 # shmanisa
    Клопу надо попить срочно, в перерыве ему потребуется много слюны...

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  9. jappstamm 16.12.2018 19:36 # jappstamm
    Чувствую что все же мю увезет очки

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  10. skychnie-oboi 16.12.2018 19:35 # skychnie-oboi
    Гол подарили из ничего.

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  11. chelsiukpro 16.12.2018 19:35 # chelsiukpro
    Ну что Клоп что бы ты за Алисона заплатил? В два раза больше :))))

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  12. monsieurgood 16.12.2018 19:35 # monsieurgood
    бецкер бецкер бецкер!!!!!

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  13. el-ray 16.12.2018 19:35 # el-ray
    еще и пиздячек им в подтребунке. долбаным вафлерам

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  14. electric 16.12.2018 19:35 # electric
    хорват мудазвон конечно

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  15. kos9k 16.12.2018 19:34 # kos9k
    какие же эти уебаны везучие, 6лять

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  16. monsieurgood 16.12.2018 19:34 # monsieurgood
    лучший вРОТарь!!!!!!!!! дааааа, ЗМ ему!!!!!!!! тоооооппппп!!!!!!!!!!!!!!!

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  17. ccchelsea 16.12.2018 19:34 # ccchelsea
    Алиссон привёт, но вангую, что колбасойды будут винить во всём Ловрена.

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  18. quavo 16.12.2018 19:34 # quavo
    Уахахаха
    А ван дейк то ловрен

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  19. lampard78 16.12.2018 19:34 # lampard78
    Лол, лучший вратарь мира.)

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  20. toha-bludsikir 16.12.2018 19:34 # toha-bludsikir
    СОСАТЬ ПОРТОВНЯ!

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