Азар привел "Челси" к победе над "Брайтоном"

Гол и результативная передача Эдена Азара позволили "Челси" отпраздновать победу в гостях у "Брайтона" со счетом 1:2.

Залечив плечо, на острие атак "чаек" вернулся Гленн Мюррей.



"Синие" вновь решили сыграть без чистого нападающего, поэтому их стартовый состав не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Манчестер Сити".



В начале матча шла вполне себе равная игра, а затем гости взяли и открыли счет. На 17-й минуте дальний удар Азара был заблокирован, но сам же Эден подхватил мяч, совершил рывок вглубь штрафной и вырезал передачу низом к дальней штанге, где подключившемуся Педро лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



"Брайтон" стал раскрываться, но очень скоро об этом пожалел, потеряв мяч на чужой половине поля. Виллиан тут же отправил в прорыв Азара, который легко убежал от защитника и пробил мимо растерявшегося голкипера — 0:2.



В дальнейшем "Челси" уверенно контролировал игру, совершенно ничего не позволяя сопернику. Кроме того, "синие" даже имели пару неплохих шансов сделать счет разгромным — например, на 63-й минуте Маркос Алонсо пробил в штангу.



А на 66-й минуте случилось нечто неожиданное. После короткого отрезка активности "чайки" отыграли один гол. Это Солли Марч расстрелял ворота после подачи с углового и скидки партнера — 1:2.



Создать что-либо еще "Брайтон" оказался неспособен, однако из-за минимальной разницы в счете напряжение сохранялось. В концовке хозяева попытались устроить какое-то подобие навала, но все тщетно.



"Брайтон" стоит похвалить за старания, однако одного этого оказалось недостаточно, чтобы заставить "Челси" дрогнуть. "Синие" пропустили гол из ниоткуда, но других ошибок не совершили.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче