Азар привел "Челси" к победе над "Брайтоном"

Эден Азар Гол и результативная передача Эдена Азара позволили "Челси" отпраздновать победу в гостях у "Брайтона" со счетом 1:2.

Залечив плечо, на острие атак "чаек" вернулся Гленн Мюррей.

"Синие" вновь решили сыграть без чистого нападающего, поэтому их стартовый состав не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Манчестер Сити".

В начале матча шла вполне себе равная игра, а затем гости взяли и открыли счет. На 17-й минуте дальний удар Азара был заблокирован, но сам же Эден подхватил мяч, совершил рывок вглубь штрафной и вырезал передачу низом к дальней штанге, где подключившемуся Педро лишь оставалось подставить ногу — 0:1.

"Брайтон" стал раскрываться, но очень скоро об этом пожалел, потеряв мяч на чужой половине поля. Виллиан тут же отправил в прорыв Азара, который легко убежал от защитника и пробил мимо растерявшегося голкипера — 0:2.

В дальнейшем "Челси" уверенно контролировал игру, совершенно ничего не позволяя сопернику. Кроме того, "синие" даже имели пару неплохих шансов сделать счет разгромным — например, на 63-й минуте Маркос Алонсо пробил в штангу.

А на 66-й минуте случилось нечто неожиданное. После короткого отрезка активности "чайки" отыграли один гол. Это Солли Марч расстрелял ворота после подачи с углового и скидки партнера — 1:2.

Создать что-либо еще "Брайтон" оказался неспособен, однако из-за минимальной разницы в счете напряжение сохранялось. В концовке хозяева попытались устроить какое-то подобие навала, но все тщетно.

"Брайтон" стоит похвалить за старания, однако одного этого оказалось недостаточно, чтобы заставить "Челси" дрогнуть. "Синие" пропустили гол из ниоткуда, но других ошибок не совершили.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 18:25

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Последние комментарии:




  1. qwerty1234halil 16.12.2018 19:30 # qwerty1234halil
    Челси топище

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  2. monsieurgood 16.12.2018 19:05 # monsieurgood
    красавчик)) хорошо, что Лукаку в оффсайде был

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  3. mr-s1n1st3r 16.12.2018 18:56 # mr-s1n1st3r
    Летом Азар в Реал, Челси в Чемпионшип.

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  4. highneken 16.12.2018 18:43 # highneken
    Вообще пох...

    Победа святых и то более яркое событие , чем победа Челси над Брайтоном.

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  5. al-faarabi 16.12.2018 18:37 # al-faarabi
    мда, ща бы с каким то брайтоном отскакивать, немощи

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  6. drogba11cool 16.12.2018 18:33 # drogba11cool
    одни синяки

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  7. ccchelsea 16.12.2018 18:31 # ccchelsea
    Сколько там уже игр подряд не проигрывает Арсенал?

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  8. sabo77 16.12.2018 18:31 # sabo77
    А там, между делом, Хазенхюттль стал должен по пинте пива 19000 болельщикам Саутгемптона. А это, 5,7 млн. рублей. Нормально так.

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  9. skychnie-oboi 16.12.2018 18:30 # skychnie-oboi
    Челси на троне!

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  10. ccchelsea 16.12.2018 18:30 # ccchelsea
    Ебучая цена за ебучий атакующий футбол. При Конте бы довели игру до 4:0. Опять на ровном месте чуть не отдали победу как в матче с Вулверхэмптоном. Оборона в целом заебись играет, но одна недоработка Луиза и гол как обычно. Нужен топовый защит в пару к Рюдигеру и тогда будет сказка. Алонсо пидар как и Кристиансен переподписал контракт улучшенный и бросил играть, заебал. А так с победкой, Азар как обычно шикарен.

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  11. monsieurgood 16.12.2018 18:30 # monsieurgood
    челси-топный топ,
    ебал ггшных в рот (в плохо для них смысле)

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  12. chebrec 16.12.2018 18:29 # chebrec
    Михаил Пореченков: «Конор Макгрегор? Петух!»
    Актер Михаил Пореченков рассказал, что ему нравятся скромные и уважительные бойцы ММА.

    «Федор Емельяненко – один из моих любимых бойцов. Алексей [Олейник] тоже замечательный. У нас целая плеяда бойцов смешанных единоборств, которые мне нравятся.

    Мне нравятся скромные, спокойные и уважительно относящиеся к соперникам, но вместе с тем внутренне очень сильные люди. Таких талантов у нас много. А Конор Макгрегор? Петух», – сказал Пореченков.

    В октябре Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

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  13. melwood-lfc 16.12.2018 18:29 # melwood-lfc
    еле еле отскочили от брайтона
    1-2 бл)

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  14. electric 16.12.2018 18:28 # electric
    в гонке

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  15. chebrec 16.12.2018 18:28 # chebrec
    Браво

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  16. staryi-eblan 16.12.2018 18:28 # staryi-eblan
    молодец

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