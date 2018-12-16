Азар привел "Челси" к победе над "Брайтоном"
Гол и результативная передача Эдена Азара позволили "Челси" отпраздновать победу в гостях у "Брайтона" со счетом 1:2.
Залечив плечо, на острие атак "чаек" вернулся Гленн Мюррей.
"Синие" вновь решили сыграть без чистого нападающего, поэтому их стартовый состав не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Манчестер Сити".
В начале матча шла вполне себе равная игра, а затем гости взяли и открыли счет. На 17-й минуте дальний удар Азара был заблокирован, но сам же Эден подхватил мяч, совершил рывок вглубь штрафной и вырезал передачу низом к дальней штанге, где подключившемуся Педро лишь оставалось подставить ногу — 0:1.
"Брайтон" стал раскрываться, но очень скоро об этом пожалел, потеряв мяч на чужой половине поля. Виллиан тут же отправил в прорыв Азара, который легко убежал от защитника и пробил мимо растерявшегося голкипера — 0:2.
В дальнейшем "Челси" уверенно контролировал игру, совершенно ничего не позволяя сопернику. Кроме того, "синие" даже имели пару неплохих шансов сделать счет разгромным — например, на 63-й минуте Маркос Алонсо пробил в штангу.
А на 66-й минуте случилось нечто неожиданное. После короткого отрезка активности "чайки" отыграли один гол. Это Солли Марч расстрелял ворота после подачи с углового и скидки партнера — 1:2.
Создать что-либо еще "Брайтон" оказался неспособен, однако из-за минимальной разницы в счете напряжение сохранялось. В концовке хозяева попытались устроить какое-то подобие навала, но все тщетно.
"Брайтон" стоит похвалить за старания, однако одного этого оказалось недостаточно, чтобы заставить "Челси" дрогнуть. "Синие" пропустили гол из ниоткуда, но других ошибок не совершили.
"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче
16.12.2018 18:25
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Последние комментарии:
Челси топище
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красавчик)) хорошо, что Лукаку в оффсайде был
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Летом Азар в Реал, Челси в Чемпионшип.
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Вообще пох...
Победа святых и то более яркое событие , чем победа Челси над Брайтоном.
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мда, ща бы с каким то брайтоном отскакивать, немощи
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одни синяки
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Сколько там уже игр подряд не проигрывает Арсенал?
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А там, между делом, Хазенхюттль стал должен по пинте пива 19000 болельщикам Саутгемптона. А это, 5,7 млн. рублей. Нормально так.
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Челси на троне!
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Ебучая цена за ебучий атакующий футбол. При Конте бы довели игру до 4:0. Опять на ровном месте чуть не отдали победу как в матче с Вулверхэмптоном. Оборона в целом заебись играет, но одна недоработка Луиза и гол как обычно. Нужен топовый защит в пару к Рюдигеру и тогда будет сказка. Алонсо пидар как и Кристиансен переподписал контракт улучшенный и бросил играть, заебал. А так с победкой, Азар как обычно шикарен.
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челси-топный топ,
ебал ггшных в рот (в плохо для них смысле)
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Михаил Пореченков: «Конор Макгрегор? Петух!»
Актер Михаил Пореченков рассказал, что ему нравятся скромные и уважительные бойцы ММА.
«Федор Емельяненко – один из моих любимых бойцов. Алексей [Олейник] тоже замечательный. У нас целая плеяда бойцов смешанных единоборств, которые мне нравятся.
Мне нравятся скромные, спокойные и уважительно относящиеся к соперникам, но вместе с тем внутренне очень сильные люди. Таких талантов у нас много. А Конор Макгрегор? Петух», – сказал Пореченков.
В октябре Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
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еле еле отскочили от брайтона
1-2 бл)
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в гонке
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Браво
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молодец
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