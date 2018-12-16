Хендерсон: "Юнайтед" — команда мирового уровня"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" остается командой топ-уровня, несмотря на все свои проблемы в этом сезоне.

После 16 сыгранных матчей "красные дьяволы" отстают от "Ливерпуля" уже на 16 очков — столько же, к слову, отделяет МЮ от зоны вылета Премьер-Лиги.



Однако Хендерсон обращает внимание на то, что "Юнайтед" по-прежнему обладает Жозе Моуриньо и некоторыми звездными игроками, а также может обыграть любого соперника в отдельно взятом матче.



"У них команда мирового уровня с главным тренером мирового уровня. Они обладают рядом игроком мирового уровня, и мне сложно вспомнить, когда мы последний раз побеждали "Юнайтед" в лиге. Это было несколько лет назад. Нас ждет сложный матч против сильного соперника".



"Сколько бы люди ни говорили об их проблемах в этом сезоне, в свой день они могут победить любого. Вы убедились в этом против "Сити" в прошлом году, когда "Сити" мог оформить чемпионство победой в дерби. Тогда каждый хоронил "Юнайтед", но они взяли и выиграли матч".



"У них опасная и классная команда, и нам нужно сыграть на высшем уровне, если мы хотим добиться хорошего результата. У них великолепные игроки в составе, а также, конечно, есть великолепный тренер, который выиграл множество трофеев".



"Мне довелось поиграть с Лингардом и Рэшфордом в сборной Англии, и они игроки топ-уровня".



"Вероятно, глядя на таблицу, вы испытываете небольшое удивление от того, что они находятся не там, где способны быть. Но это не означает, что они стали меньшей угрозой".



"Они никогда не сдаются, и я уверен, они будут думать, что это идеальная возможность перезапустить сезон и начать догонять команды впереди них. Мы должны предотвратить это и сделать свою работу", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.