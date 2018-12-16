Рэшфорд — "неприкасаемый" для Моуриньо

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд превратился для него в неприкасаемого.

На старте этого сезона Рэшфорд не был основным игроком для Моуриньо, а даже когда появлялся на поле, зачастую был вынужден играть на фланге, а не на острие атак.



Однако в последние недели ситуация изменилась. 21-летний англичанин выходил с первых минут на каждый из трех последних матчей в Премьер-Лиге, а Моуриньо даже однажды заявил, что ему нужно больше "безумных псов" вроде Маркуса.



По словам Жозе, теперь Рэшфорд действительно стал для него незаменимым. Больше всего тренера радует самоотдача воспитанника "Юнайтед".



"Я всегда им доволен, потому что он всегда играет на пределе. Он выкладывается абсолютно без остатка, и именно это я требую от игроков".



"Это базовая вещь для профессионала, а после этого уже не столь важно, больше у тебя мастерства или меньше, хорошо ты сыграл или не так хорошо. На этом уровне Маркус неприкасаем, потому что он делает огромный вклад в игру команды", — сообщил Моуриньо MUTV.