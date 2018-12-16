Косьелни: "Эмери стал глотком свежего воздуха для "Арсенала"
Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни признал, что приход Унаи Эмери на должность главного тренера стал глотком "свежего воздуха" для лондонского клуба.
Застой последних лет подтолкнул "канониров" к тому, чтобы прошлым летом после 22 сезонов сотрудничества попрощаться с Арсеном Венгером. На место француза пришел Эмери, который быстро преобразил "Арсенал".
И хотя Косьелни пока успел сыграть лишь один матч в этом сезоне, залечив травму ахилла, Лоран тоже почувствовал эффект от смены главного тренера.
"Думаю, это как свежий воздух для клуба. Унаи Эмери пришел сюда с новыми идеями, и он знает, в какой футбол хочет здесь играть. Он старается обеспечить все ингредиенты, чтобы игроки учились тактике и тому, как он хочет играть", — цитирует Косьелни The Telegraph.
16.12.2018 16:00
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