Дайер уже не сыграет в этому году после удаления аппендицита

Эрик Дайер Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендицита и теперь вернется на футбольное поле уже после Нового года.

24-летнего Дайера не было в заявке "шпор" на победный матч против "Бернли" в субботу (1:0), и тому нашлась причина. Как гласит официальное заявление лондонского клуба, Эрик пожаловался медицинскому персоналу "Тоттенхэма" на боль в брюшной области.

Игрок сборной Англии был немедленно отправлен в госпиталь, где после подтверждения диагноза успешно перенес хирургическую процедуру. Впереди у Дайера реабилитация продолжительностью в несколько недель.

"Тоттенхэм" не называет точных сроков восстановления Эрика, отметившегося 13 появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги. Известно лишь то, что полузащитник вернется к тренировкам по ходу января.


Метки Дайер, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 16.12.2018 16:46 # ray-black
    Зато теперь можно будет не беспокоиться по этому поводу оставшуюся жизнь.

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  2. didier-11 16.12.2018 16:26 # didier-11
    после удаления АППЕНДИКСА
    аппендицит это операция по его удалению

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  3. firmino9 16.12.2018 15:58 # firmino9
    Бедные шпоры, состав по швам рвётся, а они ещё в гонке

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  4. eakz 16.12.2018 15:34 # eakz
    в этом году, это всего 2 матча?

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  5. jack-willsher 16.12.2018 15:03 # jack-willsher
    в сто раз лучше бесхребетной терпилы - матича

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