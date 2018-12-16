Дайер уже не сыграет в этому году после удаления аппендицита
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендицита и теперь вернется на футбольное поле уже после Нового года.
24-летнего Дайера не было в заявке "шпор" на победный матч против "Бернли" в субботу (1:0), и тому нашлась причина. Как гласит официальное заявление лондонского клуба, Эрик пожаловался медицинскому персоналу "Тоттенхэма" на боль в брюшной области.
Игрок сборной Англии был немедленно отправлен в госпиталь, где после подтверждения диагноза успешно перенес хирургическую процедуру. Впереди у Дайера реабилитация продолжительностью в несколько недель.
"Тоттенхэм" не называет точных сроков восстановления Эрика, отметившегося 13 появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги. Известно лишь то, что полузащитник вернется к тренировкам по ходу января.
16.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
Зато теперь можно будет не беспокоиться по этому поводу оставшуюся жизнь.
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после удаления АППЕНДИКСА
аппендицит это операция по его удалению
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Бедные шпоры, состав по швам рвётся, а они ещё в гонке
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в этом году, это всего 2 матча?
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в сто раз лучше бесхребетной терпилы - матича
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