Хазенхюттль опасается Обамеянга

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль призвал свою команду уделить особое внимание нападающему "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент Мэри".

Выступая за дортмундскую "Боруссию", Обамеянг забил шесть голов против команд Хазенхюттля в Бундеслиге, поэтому новоиспеченный тренер "святых" отлично знает, какую угрозу таит в себе габонский бомбардир. Ральф хочет, чтобы Пьер-Эмерик был изолирован от своих партнеров.



"Он обладает множеством качеств, и по этой причине мы должны работать сообща, чтобы сдержать его. Это будет зависеть от того, какому давлению мы подвергнем парней, которые делают на него передачи".



"Нам нельзя давать слишком много времени этим парням, чтобы они могли сделать идеальную передачу и помочь ему проявить свои лучшие качества: скорость, игру головой в штрафной".



"Наша цель — сдержать его и остальную команду. Однако ему не нужно много моментов, чтобы забить, каждый знает это", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.