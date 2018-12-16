Сарри: "Я прав насчет Канте"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри по-прежнему убежден, что поступает правильно с полузащитником Нголо Канте.
После своего назначения на "Стэмфорд Бридж Сарри передвинул Канте, в предыдущие годы заработавшего репутацию одного из лучших опорников мира, на более атакующую позицию, вдобавок со смещением от центра.
Недавнее поражение 3:1 от "Тоттенхэма" могло вызвать сомнения, правильно ли Маурицио поступает с Нголо, однако итальянский специалист даже не думает о возвращении француза на прежнюю позицию.
"Наш состав заточен под этот стиль футбола. Если ты покупаешь Жоржиньо и обладаешь Фабрегасом, тогда, думаю, ты должен играть по схеме 4-3-3".
"Если ты играешь в мой футбол по схеме 4-3-3, тогда твой центральный полузащитник должен быть очень техничным игроком. У Жоржиньо очень быстрое мышление, он способен играть в одно-два касания. Фабрегас тоже очень хорошо оснащен технически".
"Думаю, при моем стиле футбола Канте должен играть выше. Я понимаю, что кто-то может придерживаться иного мнения, но если вы поймете мой футбол, вы должны будете сказать, что я прав", — цитирует Сарри Goal.
16.12.2018 13:00
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ты старый пердун - вот это правда, остальное ложь
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Жорж и Секс еще бы бегали быстро
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упертый как
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ты прав насчет Жоржиньо, не ты не прав насчет Канте
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Сказочный дoл6ae6
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