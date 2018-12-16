Сарри: "Я прав насчет Канте"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри по-прежнему убежден, что поступает правильно с полузащитником Нголо Канте.

После своего назначения на "Стэмфорд Бридж Сарри передвинул Канте, в предыдущие годы заработавшего репутацию одного из лучших опорников мира, на более атакующую позицию, вдобавок со смещением от центра.



Недавнее поражение 3:1 от "Тоттенхэма" могло вызвать сомнения, правильно ли Маурицио поступает с Нголо, однако итальянский специалист даже не думает о возвращении француза на прежнюю позицию.



"Наш состав заточен под этот стиль футбола. Если ты покупаешь Жоржиньо и обладаешь Фабрегасом, тогда, думаю, ты должен играть по схеме 4-3-3".



"Если ты играешь в мой футбол по схеме 4-3-3, тогда твой центральный полузащитник должен быть очень техничным игроком. У Жоржиньо очень быстрое мышление, он способен играть в одно-два касания. Фабрегас тоже очень хорошо оснащен технически".



"Думаю, при моем стиле футбола Канте должен играть выше. Я понимаю, что кто-то может придерживаться иного мнения, но если вы поймете мой футбол, вы должны будете сказать, что я прав", — цитирует Сарри Goal.