Сарри: "Я прав насчет Канте"

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри по-прежнему убежден, что поступает правильно с полузащитником Нголо Канте.

После своего назначения на "Стэмфорд Бридж Сарри передвинул Канте, в предыдущие годы заработавшего репутацию одного из лучших опорников мира, на более атакующую позицию, вдобавок со смещением от центра.

Недавнее поражение 3:1 от "Тоттенхэма" могло вызвать сомнения, правильно ли Маурицио поступает с Нголо, однако итальянский специалист даже не думает о возвращении француза на прежнюю позицию.

"Наш состав заточен под этот стиль футбола. Если ты покупаешь Жоржиньо и обладаешь Фабрегасом, тогда, думаю, ты должен играть по схеме 4-3-3".

"Если ты играешь в мой футбол по схеме 4-3-3, тогда твой центральный полузащитник должен быть очень техничным игроком. У Жоржиньо очень быстрое мышление, он способен играть в одно-два касания. Фабрегас тоже очень хорошо оснащен технически".

"Думаю, при моем стиле футбола Канте должен играть выше. Я понимаю, что кто-то может придерживаться иного мнения, но если вы поймете мой футбол, вы должны будете сказать, что я прав", — цитирует Сарри Goal.


Метки Канте, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 13:00

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  1. naby-keita 16.12.2018 14:00 # naby-keita
    ты старый пердун - вот это правда, остальное ложь

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  2. chelsea-69 16.12.2018 13:47 # chelsea-69
    Жорж и Секс еще бы бегали быстро

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  3. chr1s8rown 16.12.2018 13:03 # chr1s8rown
    упертый как

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  4. monsieurgood 16.12.2018 13:01 # monsieurgood
    ты прав насчет Жоржиньо, не ты не прав насчет Канте

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  5. glorfindel 16.12.2018 13:00 # glorfindel
    Сказочный дoл6ae6

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