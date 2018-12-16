Моуриньо объяснил, почему не смог раскрыть талант Салаха

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему не смог раскрыть талант нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в период их совместной работы в "Челси".

Салаху был всего 21 год, когда он перебрался в "Челси" из "Базеля" за 11 миллионов фунтов в 2014 году. Не сумев заиграть у "синих", Мохамед отправился в Италию, где окреп и вырос в большого игрока, а летом 2017 вернулся в английский футбол, присоединившись к "Ливерпулю".



Вот уже второй сезон египтянин блистает в составе "красных". В преддверии воскресной встречи со своим бывшим подопечным Моуриньо заявил, что теперь Салах является "другим игроком", нежели тот, которого тренировал Жозе.



"Думаю, он добился невероятного прогресса во всех отношениях. Он удивительным образом прибавил в плане физики. Тогда он был быстрым и хрупким парнем, а теперь он быстрый и сильный мужчина".



"Он не был адаптирован и психологически. Он приехал из небольшого клуба в Швейцарии в большой клуб в Англии, и Премьер-Лига оказалась слишком велика для него".



"Помню, я выпускал его на "Уайт Харт Лэйн" и "Этихад", и это было слишком для него. Теперь он готов играть везде, против любой команды. Он может поехать в Барселону, может поехать в Мадрид, думая про себя: "Я Мохамед Салах, я не боюсь никого и ничего".



"Он великолепный игрок — совершенно другой по своим возможностям относительно того, что мы купили у "Базеля" в "Челси". Он был проектом игрока, а теперь он один из лучших игроков в мире. Я знал его как проект игрока, а теперь он игрок топ-уровня".



"В каждом матче мы стараемся анализировать соперников, анализировать сильные и слабые стороны. Конечно, когда ты отправляешься к "Ливерпулю", то знаешь, что у них много сильных сторон. Салах представляет собой их ядерное оружие".



"Стоит ли нам переживать насчет Салаха? Думаю, стоит. Мы должны подумать, как лучше всего сдержать такого великолепного игрока", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.