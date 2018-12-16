Эмери: "Арсеналу" нужно прибавить еще"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда должна прибавить еще, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Перед воскресным выездом к "Саутгемптону" подопечные Эмери не проигрывают уже 22 матча кряду с учетом всех соревнований. Свои единственные поражения "канониры" потерпели еще в августе, от "Манчестер Сити" и "Челси".
Тем не менее, Унаи убежден, что этого может быть мало для завоевания места в зоне Лиги Чемпионов. Эмери призывает команду не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться.
"Думаю, нам нужно нечто большее, чтобы финишировать в топ-4. Мы неплохо начали, но в данный момент мы пятые в таблице, а наша цель — одна из четырех первых позиций".
"Думаю, мы хорошо делаем свою работу и прибавляем, но реальность такова, что нам нужно больше. Смысл нашей работы в том, чтобы игроки учились вместе и постигали новые идеи".
"Думаю, игроки открыты к тому, чтобы слушать нас и учиться во время тактических занятий и анализа видео. Нам нужно делать это быстро, но также нам необходимо терпение".
"Мы прибавляем шаг за шагом. Также я думаю, игроки демонстрируют очень, очень хорошую самоотдачу и такое же отношение к делу каждый день", — цитирует Эмери Sky Sports.
16.12.2018 11:00
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Конечно больше....еще и сраный петухем вчера отскочил.
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