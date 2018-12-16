"Челси" договаривается о покупке Пулишича

"Челси" ведет переговоры о приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича стоимостью около 60 миллионов фунтов.

В этом сезоне Пулишич потерял место в стартовом составе "Боруссии" из-за стремительного прогресса англичанина Джейдона Санчо, вдобавок никак не соглашается на продление своего контракта, истекающего летом 2020.



Эта ситуация оставляет клубу из Дортмунда не так много вариантов. Как стало известно Daily Mail, лидеры Бундеслиги уже договариваются с "синими" о трансфере Кристиана, однако компромисс насчет размера компенсации пока не достигнут.



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри является большим поклонником таланта Пулишича, а сам 20-летний американец проявил заинтересованность к тому, чтобы продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж", где он может заменить Эдена Азара.



Издание отмечает, что "синие" планируют этот трансфер на следующее лето, однако сделка может быть заключена уже в январе.