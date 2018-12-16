Фанаты "Челси" приехали в Будапешт с нацистским баннером
Болельщики "Челси" снова бросили тень на свой клуб после того, как в социальных сетях распространилась фотография фанатов "синих" с нацистской символикой во время выезда к "Види" посреди недели в рамках Лиги Европы.
Напомним, лишь в прошлый уикенд болельщик "Челси" с 50-летним стажем оскорбил на расовой почве вингера "Манчестер Сити" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
А в четверг поклонники "Челси" затянули антисемитскую песню на матче с "Види". УЕФА уже обратила на это внимание, и теперь одну из следующих домашних игр в еврокубках "синие" могут провести на частично закрытом стадионе.
На этом проблемы "Челси" с радикально настроенными группами своих болельщиков не кончились. Как сообщает The Telegraph, на матч в Будапешт приехали 30-40 фанатов "синих" из объединения The Chelsea Headhunters с баннером нацистского толка.
На баннере, фотография которого распространилась по социальным сетям, изображена символика Войск СС. В "Челси" считают, что эти фанаты не имели билетов на матч и не могли пронести данный баннер на стадион, однако детали еще предстоит установить.
16.12.2018 09:35
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Хули вы тут строчите, сосунки? Не вашего это ума дело комментировать правильно организованную провокацию.
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У этих далбаебов хозяин еврей.
Ну сука я думал пенсы такие тупые только на фапли
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это безвиз стоит слева ))
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Что за пидоры.Уебаны блять, в Челси много темнокожих и им не стыдно.Пусть сами себе это показывают жирные ублюдки.
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на 3 года лишить нахуй членси участия в ЛЕ и ЛЧ. пусть эти олигофрены такие флаги друг другу дома показывают.
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Зис из Челси.
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бараны великовозрастные
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