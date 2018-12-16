Фанаты "Челси" приехали в Будапешт с нацистским баннером

Види – Челси Болельщики "Челси" снова бросили тень на свой клуб после того, как в социальных сетях распространилась фотография фанатов "синих" с нацистской символикой во время выезда к "Види" посреди недели в рамках Лиги Европы.

Напомним, лишь в прошлый уикенд болельщик "Челси" с 50-летним стажем оскорбил на расовой почве вингера "Манчестер Сити" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

А в четверг поклонники "Челси" затянули антисемитскую песню на матче с "Види". УЕФА уже обратила на это внимание, и теперь одну из следующих домашних игр в еврокубках "синие" могут провести на частично закрытом стадионе.

На этом проблемы "Челси" с радикально настроенными группами своих болельщиков не кончились. Как сообщает The Telegraph, на матч в Будапешт приехали 30-40 фанатов "синих" из объединения The Chelsea Headhunters с баннером нацистского толка.

На баннере, фотография которого распространилась по социальным сетям, изображена символика Войск СС. В "Челси" считают, что эти фанаты не имели билетов на матч и не могли пронести данный баннер на стадион, однако детали еще предстоит установить.

Фанаты Челси с нацистским баннером


Метки болельщики, Види, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 09:35

Количество просмотров Просмотров: 1144

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Последние комментарии:




  1. yela 16.12.2018 11:19 # yela
    Хули вы тут строчите, сосунки? Не вашего это ума дело комментировать правильно организованную провокацию.

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  2. largo-winch 16.12.2018 11:05 # largo-winch
    У этих далбаебов хозяин еврей.
    Ну сука я думал пенсы такие тупые только на фапли

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  3. red-scauser 16.12.2018 11:01 # red-scauser
    это безвиз стоит слева ))

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  4. vvvv 16.12.2018 10:45 # vvvv
    Что за пидоры.Уебаны блять, в Челси много темнокожих и им не стыдно.Пусть сами себе это показывают жирные ублюдки.

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  5. frisby 16.12.2018 10:22 # frisby
    на 3 года лишить нахуй членси участия в ЛЕ и ЛЧ. пусть эти олигофрены такие флаги друг другу дома показывают.

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  6. skychnie-oboi 16.12.2018 09:57 # skychnie-oboi
    Зис из Челси.

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  7. rommkaq1- 16.12.2018 09:55 # rommkaq1-
    бараны великовозрастные

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  8. bezviz 16.12.2018 09:49 # bezviz
    Лучшие

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