Фанаты "Челси" приехали в Будапешт с нацистским баннером

Болельщики "Челси" снова бросили тень на свой клуб после того, как в социальных сетях распространилась фотография фанатов "синих" с нацистской символикой во время выезда к "Види" посреди недели в рамках Лиги Европы.

Напомним, лишь в прошлый уикенд болельщик "Челси" с 50-летним стажем оскорбил на расовой почве вингера "Манчестер Сити" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



А в четверг поклонники "Челси" затянули антисемитскую песню на матче с "Види". УЕФА уже обратила на это внимание, и теперь одну из следующих домашних игр в еврокубках "синие" могут провести на частично закрытом стадионе.



На этом проблемы "Челси" с радикально настроенными группами своих болельщиков не кончились. Как сообщает The Telegraph, на матч в Будапешт приехали 30-40 фанатов "синих" из объединения The Chelsea Headhunters с баннером нацистского толка.



На баннере, фотография которого распространилась по социальным сетям, изображена символика Войск СС. В "Челси" считают, что эти фанаты не имели билетов на матч и не могли пронести данный баннер на стадион, однако детали еще предстоит установить.



