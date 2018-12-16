Моуриньо не знает, будет ли "Юнайтед" покупать в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо до сих пор не уверен, будет ли его клуб покупать в зимнее трансферное окно.

К воскресному противостоянию с "Ливерпулем" подопечные Моуриньо подходят, набрав только шесть очков в пяти предыдущих матчах Премьер-Лиги. Проблемы "красных дьяволов" очевидны, и есть сразу несколько позиций, где усиление Жозе совсем не помешало бы.



Тем не менее, Моуриньо не уверен, решится ли руководство клуба поддержать его на трансферном рынке в январе. Учитывая эту неопределенность, Жозе предпочитает сосредоточиться на своих прямых обязанностях.



"Я не знаю, обзаведемся ли мы новыми игроками — я бы хотел этого, но я не знаю, возможно это или нет. Это зависит от клуба".



"Если честно, я сосредоточен на своей работе. Я думаю, о игре с "Ливерпулем", а затем буду думать об игре с "Кардиффом" на следующей неделе. Этому я уделяю больше внимания", — цитирует Моуриньо The Guardian.