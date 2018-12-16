17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 16 декабря тремя поединками завершится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 16:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" не проигрывает дома с визита "Тоттенхэма" в сентябре, однако продлить эту серию будет непросто, ведь "Челси" полон желания закрепить свой успех, добытый против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. Посреди недели "синие" ездили в Венгрию в рамках Лиги Европы, но это не должно стать проблемой, поскольку многие основные игроки получили передышку. "Челси" выиграл все шесть встреч с "чайками" в рамках чемпионата с общим счетом 12:1.



Нападающий "Брайтона" Гленн Мюррей полностью восстановился после травмы плеча, ограничившись появлением на замену в прошлый уикенд. Также поправился Алиреза Джаханбакш. Шейн Даффи все еще дисквалифицирован.



После передышки в старт "Челси" должны вернуться Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта и Эден Азар. Матео Ковачич и Альваро Мората травмированы.



САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 16:30 Онлайн-трансляция



22 матча — ровно столько уже не проигрывает "Арсенал" с учетом всех соревнований, и это число выглядит внушительно — особенно для находящегося в зоне вылета "Саутгемптона", который находится на пороге клубного рекорда из 13 поединков в Премьер-Лиге подряд без побед. Тем не менее, "святые" могут почерпнуть вдохновение из недавней смены главного тренера, ведь в воскресенье Ральф Хазенхюттль дебютирует на "Сент Мэри". В семи последних выездах к "Саутгемптону" в рамках Премьер-Лиги "канониры" выиграли лишь раз — 0:2 в мае 2017.



Из лазарета "Саутгемптона" возвращаются Седрик Соареш, Данни Ингс и Шейн Лонг.



Этот матч из-за дисквалификации пропускают Сократис Папастатопулос и Шкодран Мустафи. Лоран Косьелни, Аарон Рэмси и Месут Озил уже в полном здравии.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" и "Юнайтед" исторически являются злейшими врагами и многолетними конкурентами. Однако едва ли можно сказать, что в этом сезоне "красные дьяволы" конкурируют с подопечными Юргена Клоппа — команды решают совсем разные задачи, и столь же большая разница наблюдается в уровне их игры. Тем не менее, "Юнайтед" все еще обладает Жозе Моуриньо, который ранее неоднократно шел против течения и ставил палки в колеса "Ливерпулю". К слову, "дьяволы" — единственная команда, которой Клопп противостоял в Премьер-Лиге, но еще не побеждал. "Юнайтед" ни разу не уступил в восьми последних встречах с мерсисайдцами в рамках чемпионата.



"Ливерпуль" до января лишился защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа. Также нездоров Трент Александер-Арнольд, но его проблемы со стопой незначительны. Первый матч Премьер-Лиги с мая может сыграть Натаниэль Клайн.



"Юнайтед" рискует столкнуться с кризисом травм в защитной линии. Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Маттео Дармиан, Люк Шоу, Диогу Далот, Виктор Линделеф — все они под вопросом. Алексис Санчес поправляет здоровье в Чили. Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль пройдут фитнес-тест.