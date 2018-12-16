"Юнайтед" хочет продать Погба в январе

"Манчестер Юнайтед" хочет продать полузащитника Поля Погба уже в следующем месяце.

Два с половиной года назад Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" в статусе самого дорого футболиста мира. Тогда Поль обошелся "красным дьяволам" в 89 миллионов фунтов, однако заиграть на стабильно высоком уровне не смог до сих пор.



В этом сезоне 25-летний француз продолжает ссориться с главным тренером Жозе Моуриньо, а в последние недели даже перестал проходить в стартовый состав, что стало следствием затяжного спада в игре Погба.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, терпение к Погба потеряли не только многие болельщики и Моуриньо, но даже руководство клуба. Теперь "Юнайтед" планирует избавиться от Поля, независимо от того, останется ли на своем посту Жозе.



По информации издания, "дьяволы" готовы выслушать предложения насчет Погба и даже открыты к варианту, при котором Поль уйдет в аренду до конца сезона — но это обязательно должна быть аренда с последующим выкупом.



Интерес к своему бывшему игроку уже обозначил "Ювентус", и "Юнайтед" может воспользоваться этим для того, чтобы получить в качестве разменной монеты защитника туринцев Алекса Сандро или полузащитника Миралема Пьянича.



Также свои претензии на чемпиона Мира в составе французской сборной могут обозначить ПСЖ, "Реал" и "Барселона". Многое здесь будет зависеть от предпочтений самого Погба и его агента Мино Райолы.