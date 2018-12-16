"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Накануне

Центральным матчем 17-го тура станет классическое английское дерби — "Ливерпуль" против "Манчестер Юнайтед". И хотя команды сейчас решают разные задачи, это противостояние всегда принципиально. Кроме того, от результата матча во многом зависит будущее Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд".

То, что матч между "Ливерпулем" и МЮ считается центральной встречей 17-го тура и имеет статус большого поединка, дань несравненному величию "Юнайтед" как клуба, который все еще остается самым успешным в английском футболе. И хоть "Ливерпуль" здесь и сейчас — реальный претендент на свой долгожданный первый чемпионский титул в Премьер-Лиге, в отличие от МЮ, матч между этими командами все равно очень интересен.



"Манчестер" обыграл в прошлую субботу "Фулхэм", но не стоит переоценивать важность победы над командой, которая пропустила четыре гола от "Кардиффа". У МЮ действительно много проблем — даже не в игровой плоскости, а просто по части кадров. Список травмированных впечатляет и там в основном защитники, которые в матчах с "Ливерпулем" для "Юнайтед" при Моуриньо — самые ценные кадры вместе с Де Хеа.



Сейчас у Клоппа есть уникальная возможность стать человеком, который лишит Моуриньо работы — если "Ливерпуль" обыграет "Юнайтед" уверенно, то португальцу не помогут оправдания. Дело, в конце концов, не столько в том, что Жозе может проиграть "Ливерпулю", а в том, что это поражение может стать последней каплей в чаше терпения руководства МЮ. Все же разрыв в 19 очков, который может образоваться между клубами, если МЮ проиграет — это пропасть, которой быть между командами с приблизительно одинаковой трансферной стоимостью быть не должно.



Все перед этим матчем говорит в пользу "Ливерпуля", кроме статистики и истории личных встреч, но сам Моуриньо любит повторять, что его не интересует прошлое, а только настоящее. В прошлом есть моменты, которые можно было бы использовать в защиту МЮ в предматчевых прениях. Это и серия из восьми матчей без побед у "Ливерпуля" в матчах с "Юнайтед", и 855 минут без голов и результативных передач у магической тройки нападения в поединках с МЮ.



Но настоящее действительно важнее прошлого — у "Юнайтед" есть проблески характера в некоторых играх ("Челси", "Ньюкасл", "Ювентус"), но нет игры, а еще — есть серьезные кадровые проблемы в обороне. Проблема также в том, что в этом сезоне не так уж часто выручает Де Хеа, а без его помощи команда уже пропустила практически столько же, как за весь прошлый сезон.



У Клоппа вряд ли есть желание нанести смертельный удар Моуриньо — он просто хочет вернуться на вершину после того, как "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в первом матче 17-го тура. Но вот совпадение — Моуриньо уволили из "Реала" через месяц после поражения 1:4 от "Боруссии" Клоппа, а из "Челси" последний раз погнали после того, как Жозе проиграл на "Стэмфорд Бридж" 1:3 "Ливерпулю" всего того же немца, когда фаны "Ливерпуля" оказались пророками, напевая "Тебя уволят утром".



Этому конкретному "Ливерпулю" действительно не всегда просто играть против закрытых команд, но Мохамед Салах очень вовремя набрал отличную форму, а у "Юнайтед" очень не вовремя возник кадровый кризис в обороне. Потому все козыри МЮ кажутся надуманными и условными, а сильные стороны "Ливерпуля" — опасными для "Юнайтед" вдвойне.



Слова



Юрген Клопп: "Мы должны быть злыми в воскресенье. И мы будем злыми".



Жозе Моуриньо: "Мы знаем, что будем играть против лидера, против команды высокого уровня. Но и у нас есть качества, у нас есть потенциал, даже с теми проблемами, которые у нас имеются, и сомнениями с токи зрения выбора состава и тактики. У нас есть сомнения по поводу всего, потому что мы не знаем, кто будет готов играть. Но мы собираемся прибыть в Ливерпуль с имеющимися в наличии игроками, и у нас будет команда, способная бороться за победу".



Интересные факты



- "Ливерпуль" может не выиграть в чемпионате в девяти матчах кряду с МЮ, чего не случалось с 1987 года;

- "Ливерпуль" проиграл МЮ 66 матчей в элитном дивизионе — никому "красные" не проигрывали чаще;

- впервые с 1921 года три матча кряду между "Ливерпулем" и МЮ на "Энфилде" могут завершиться вничью;

- 42 очка после 16 первых матчей — лучший результат "Ливерпуля" для этого отрезка сезона за время выступлений в элитном дивизионе;

- "Ливерпуль" повторил свою лучшую серию без поражений в Премьер-Лиге, длиной в 17 матчей, а клубный рекорд исчисляется 23 матчами без поражений в чемпионате (1990 год);

- на "Энфилде" "красные" не проигрывают в Премьер-Лиге с апреля 2017 года — 28 матчей (19 побед, 9 ничьих);

- если "Ливерпуль" не пропустит в этом матче, то установит новый рекорд элитного дивизиона по количеству пропущенных голов в первых 17 матчах сезона (6 голов);

- уже 855 минут в матчах "Ливерпуля" против МЮ не забивали и не отдавали голевых передач ни Мохамед Салах, ни Роберто Фирмино, ни Садио Мане;

- Мохамед Салах открывал счет в семи матчах этого сезона в Премьер-Лиге, а шесть его мячей стали победными;

- однако Салах не забил в этом сезоне ни одного гола в матчах с представителями топ-6;

- Алиссон не проигрывал в 16 своих первых матчах чемпионата за "Ливерпуль", а это — клубный рекорд;

- победа "Юнайтед" в матче с "Фулхэмом" стала первой для МЮ в пяти последних матчах Премьер-Лиги;

- манкунианцы пропустили 26 голов в 16 матчах чемпионата — всего на два меньше, чем за весь прошлый сезон в Премьер-Лиге;

- поражение в этом матче может привести к тому, что МЮ установит клубный антирекорд по количеству набранных очков после 17 туров Премьер-Лиги;

- МЮ выиграл всего один из пяти последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- МЮ и "Ливерпуль" сейчас разделяет 16 очков — это самый большой разрыв между ними до Рождества с 1990 года;

- Жозе Моуриньо проиграл "Ливерпулю" всего два из 16 матчей в Премьер-Лиге — с "Челси" в 2007 и 2015 годах, победив "красных" девять раз;

- однако Моуриньо еще не выигрывал у "Ливерпуля" на "Энфилде", когда его соперником был Юрген Клопп — две ничьи, два поражения;

- Хуан Мата забил три гола и отдал четыре результативные передачи в семи матчах против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



Кадровая ситуация



Защитник Жоэль Матип пропустит шесть недель из-за перелома ключицы в игре с "Наполи", присоединившись в лазарете к выбывшему на такой же срок Джо Гомесу. Еще один травмированный защитник в "Ливерпуле" — это Трент Александер-Арнольд, у которого есть проблемы с ногой. Натаниэль Клайн находится в общей группе, но его форма — загадка, так как больше правый защитник больше года залечивал травму.



У "Манчестер Юнайтед" также есть большие проблемы в обороне — Маркос Рохо присоединился к списку травмированных, где уже есть Маттео Дармиан, Диогу Далот, Виктор Линделеф. В день игры будет решаться вопрос с Люком Шоу и Крисом Смоллингом, которым предстоит пройти фитнес-тест, а также врачи оценят состояние Антони Мартиаля и Скотта Мактоминея. Алексис Санчес сыграть не сможет — он улетел решать свои проблемы со здоровьем в Чили.



Тактика



Сценарий матча и его тактическая повестка дня кажутся очевидными — "Ливерпуль" будет атаковать, а "Манчестер Юнайтед" — обороняться. У "Ливерпуля" есть проблема на правом фланге обороны, где травмированы и основной правый защитник Александер-Арнольд, и способный сыграть там Джо Гомес, но у Клоппа все еще есть Джеймс Милнер, готовый выполнить задачу любой сложности.



Джо Гомес — это не столько вариант для правого фланга, как основной центральный защитник в паре с Ван Дейком, но с голландцем у Клоппа уверенно смотрятся все центрбеки — в том числе и Деян Ловрен. В остальном состав "Ливерпуля" предсказуем — Шакири будет уместен в роли джокера, а тройка Вейналдум-Хендерсон-Кейта обеспечит надежность в центре поля.



У "Юнайтед" многое зависит от состояния здоровья Люка Шоу и Криса Смоллинга — принимать решение по ним Моуриньо будет в день игры после консультации с врачами, и сложно предугадать, каким будет его выбор. В центре поля Моуриньо наверняка использует игроков, максимально ориентированных на разрушение, а потому появление в основе Поля Погба маловероятно.



Так же вряд ли сыграет с первых минут Хуан Мата, чья отличная статистика в матчах с "Ливерпулем" делает его идеальным джокером на случай, если МЮ останется в игре к концовке матча. Большие надежды Моуриньо будет возлагать на Маркуса Рэшфорда, умеющего забивать в больших матчах — сейчас он в хорошей форме.



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Алиссон — Милнер, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино, Мане



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Янг, Смоллинг, Байи, Шоу — Эррера, Феллайни, Матич — Лингард, Лукаку, Рэшфорд



Прогноз



Не так уж много факторов говорят в пользу "Манчестер Юнайтед", и даже серия из восьми матчей без поражений в матчах с "Ливерпулем" может повернуться в противоположную сторону — в конце концов, все серии рано или поздно заканчиваются. Все мы будем удивлены, если МЮ не проиграет этот матч, но, кажется, "Ливерпуль" научился брать свое в такого рода поединках, и не намерен никого шокировать.



