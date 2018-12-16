Почеттино верит, что "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино продолжает верить, что его команда способна выиграть титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Гол Кристиана Эриксена в компенсированное время позволил "шпорам" вырвать три очка в субботнем противостоянии с "Бернли" (1:0) и укрепиться на третьей строчке в таблице. Эта победа стала 100-й для Почеттино в Премьер-Лиге у руля "Тоттенхэма".



Что интересно, рубежа в 100 первых побед Почеттино достиг в своем 169-м матче — на 10 матчей быстрее, чем в свое время Арсен Венгер в "Арсенале". Это лишь укрепило уверенность Маурисио в том, что "все возможно".



"Мы занимаем очень хорошее положение. Мы в гонке, у нас 39 очков после 17 матчей, и мы третьи в таблице".



"Это огромное достижение для нас. Мы в гонке, и мы очень близки. В футболе все возможно. Достаточно взглянуть на на нашу ситуацию после трех первых матчей в Лиге Чемпионов — лишь одно очко и никто не верил в нас. Но мы сами верили до конца, и теперь мы в следующей стадии соревнования".



"Так всегда в футболе. Нужно учитывать множество вещей, но важнее всего — это вера в то, как ты играешь и работаешь. Если ты будем выкладываться на 100 процентов, все будет возможно".



"Я не хочу говорить, что мы выиграем титул, потому что тогда люди исказят мои слова. Я лишь говорю, что в футболе все возможно. Мы постараемся выиграть, как старались во все предыдущие сезоны. Может быть, в этом сезоне это произойдет, но важнее всего стараться изо всех сил", — цитирует Почеттино Evening Standard.