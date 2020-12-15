Гвардиола восхищается Стерлингом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего вингера Рахима Стерлинга за стойкость духа после тяжелой недели.

В прошлый уикенд 24-летний Стерлинг был оскорблен болельщиком "Челси" на расовой почве во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". Рахим не стал молчать и сделал нашумевшее заявление насчет дискриминации темнокожих игроков.



Эти события не помешали Рахиму сыграть 90 минут против "Хоффенхайма" посреди недели, а затем выйти на замену против "Эвертона" в субботу и забить гол. Гвардиола очень доволен тем, как его подопечный выдерживает давление и справляется с проблемами.



"Я мог видеть, насколько он спокоен. За последний год ему пришлось иметь дело со множеством вещей и слухов — насчет него самого, его семьи и цвета его кожи. Поэтому я так восхищаюсь им. Ему приходится несладко, но я доволен его игрой, и весь наш коллектив, включая персонал и игроков. любит его".



"Когда Рахиму некогда думать перед голкипером, он всегда забивает. Проблема возникает, когда у него есть время подумать — иногда он может не забить. Он получил невероятную передачу от Ферандиньо и нанес хороший удар. Приятно забивать головой, не являясь самой высокой командой", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.