Смоллинг заключил новый контракт с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении сотрудничества с Крисом Смоллингом. 29-летний Защитник сборной Англии заключил со своим клубом новый контракт до июня 2022.

Смоллинг выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Фулхэма" в 2010 году. За это время Крис провел 307 матчей за клуб с "Олд Траффорд", выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



Предыдущий контракт Смоллинга истекал только в конце следующего сезона, однако "Юнайтед" озаботился этой проблемой заранее и перед выездом к "Ливерпулю" заключил с Крисом новую сделку до июня 2022 и опцией продления еще на 12 месяцев.



"Это мой девятый сезон в клубе, и я рад продолжить свое развитие с этой командой. Для меня настоящая честь играть за "Манчестер Юнайтед", и сейчас все мы сосредоточены на насыщенном календаре матчей в праздничный период", — сообщил Смоллинг.