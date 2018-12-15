Смоллинг заключил новый контракт с "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении сотрудничества с Крисом Смоллингом. 29-летний Защитник сборной Англии заключил со своим клубом новый контракт до июня 2022.
Смоллинг выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Фулхэма" в 2010 году. За это время Крис провел 307 матчей за клуб с "Олд Траффорд", выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
Предыдущий контракт Смоллинга истекал только в конце следующего сезона, однако "Юнайтед" озаботился этой проблемой заранее и перед выездом к "Ливерпулю" заключил с Крисом новую сделку до июня 2022 и опцией продления еще на 12 месяцев.
"Это мой девятый сезон в клубе, и я рад продолжить свое развитие с этой командой. Для меня настоящая честь играть за "Манчестер Юнайтед", и сейчас все мы сосредоточены на насыщенном календаре матчей в праздничный период", — сообщил Смоллинг.
15.12.2018 21:45
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Последние комментарии:
Новость для фан сайта....
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У всех свои легенды
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Странный клуб. Продлевают контракт с середняком Смоллингом, а с топарями Марсиалем и Де Хея нет.
Очень странный клуб.
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Смоллинг намекает, чтг он один из геев в сборной?,
https://pbs.twimg.com/media/DuegjNhXgAA3kxv?format=jpg&;name=medium
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По меркам фапла норм догоняться водочкой после пивчанского? Запивона не взял токо (
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Легенда))
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Кулибали как-то быстро волосы отрастил...
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типичный игрок мочастер унитайзед
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Есть медалька апл и еврокубок
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Кто это?
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Вот оно прошлое, настоящее и будущее.
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уахахахахахххххххххххххххххаааа
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легенда
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