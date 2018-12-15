Смоллинг заключил новый контракт с "Юнайтед"

Крис Смоллинг "Манчестер Юнайтед" объявил о продлении сотрудничества с Крисом Смоллингом. 29-летний Защитник сборной Англии заключил со своим клубом новый контракт до июня 2022.

Смоллинг выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Фулхэма" в 2010 году. За это время Крис провел 307 матчей за клуб с "Олд Траффорд", выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Предыдущий контракт Смоллинга истекал только в конце следующего сезона, однако "Юнайтед" озаботился этой проблемой заранее и перед выездом к "Ливерпулю" заключил с Крисом новую сделку до июня 2022 и опцией продления еще на 12 месяцев.

"Это мой девятый сезон в клубе, и я рад продолжить свое развитие с этой командой. Для меня настоящая честь играть за "Манчестер Юнайтед", и сейчас все мы сосредоточены на насыщенном календаре матчей в праздничный период", — сообщил Смоллинг.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 21:45

Количество просмотров Просмотров: 584

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 15.12.2018 22:45 # chelsealondon
    Новость для фан сайта....

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  2. vyrentz 15.12.2018 22:28 # vyrentz
    У всех свои легенды

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  3. papka-legend 15.12.2018 22:26 # papka-legend
    Странный клуб. Продлевают контракт с середняком Смоллингом, а с топарями Марсиалем и Де Хея нет.
    Очень странный клуб.

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  4. naby-keita 15.12.2018 22:20 # naby-keita
    Смоллинг намекает, чтг он один из геев в сборной?,

    https://pbs.twimg.com/media/DuegjNhXgAA3kxv?format=jpg&;name=medium

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  5. electric 15.12.2018 22:17 # electric
    По меркам фапла норм догоняться водочкой после пивчанского? Запивона не взял токо (

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  6. slash-lfc 15.12.2018 22:13 # slash-lfc
    Легенда))

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  7. naby-keita 15.12.2018 22:09 # naby-keita
    Кулибали как-то быстро волосы отрастил...

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  8. al-faarabi 15.12.2018 22:06 # al-faarabi
    типичный игрок мочастер унитайзед

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  9. januzaj00 15.12.2018 22:00 # januzaj00
    Есть медалька апл и еврокубок

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  10. electric 15.12.2018 21:58 # electric
    Кто это?

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  11. ccchelsea 15.12.2018 21:56 # ccchelsea
    Вот оно прошлое, настоящее и будущее.

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  12. silva77 15.12.2018 21:54 # silva77
    уахахахахахххххххххххххххххаааа

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  13. contrario 15.12.2018 21:50 # contrario
    легенда

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