Полузащитник Ови Эджария досрочно вернулся в "Ливерпуль" из аренды в "Рейнджерс", не сумев произвести впечатление на Стивена Джеррарда в Глазго.

В начале июня мерсисайдский клуб заключил новый долгосрочный контракт с талантливым англичанином, после чего одолжил того до конца сезона Джеррарду.



С того момента 21-летний Эджария сыграл 28 матчей за "Рейнджерс", включая 11 в Лиге Европы, и забил два гола. Однако по-настоящему освоиться в Шотландии Ови не смог и в подавляющем большинстве поединков лишь выходил на замену.



После переговоров двух клубов и семьи игрока было принято решение досрочно прекратить арендное соглашение. Теперь Эджария возвращается в родной клуб и будет тренироваться в Мелвуде, после чего главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решит, оставит он Ови до конца сезона или отправит куда-нибудь еще.