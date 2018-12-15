Эджария досрочно вернулся в "Ливерпуль"

Ови Эджария Полузащитник Ови Эджария досрочно вернулся в "Ливерпуль" из аренды в "Рейнджерс", не сумев произвести впечатление на Стивена Джеррарда в Глазго.

В начале июня мерсисайдский клуб заключил новый долгосрочный контракт с талантливым англичанином, после чего одолжил того до конца сезона Джеррарду.

С того момента 21-летний Эджария сыграл 28 матчей за "Рейнджерс", включая 11 в Лиге Европы, и забил два гола. Однако по-настоящему освоиться в Шотландии Ови не смог и в подавляющем большинстве поединков лишь выходил на замену.

После переговоров двух клубов и семьи игрока было принято решение досрочно прекратить арендное соглашение. Теперь Эджария возвращается в родной клуб и будет тренироваться в Мелвуде, после чего главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решит, оставит он Ови до конца сезона или отправит куда-нибудь еще.


Метки аренда, Ливерпуль, Рейнджерс, трансферы, Эджария

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. electric 15.12.2018 21:43 # electric
    Наследие аснла сказывается. У бойца Джи не заиграл.

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  2. naby-keita 15.12.2018 21:08 # naby-keita
    Отличное усиление

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  3. blackdreamer 15.12.2018 21:05 # blackdreamer
    по лучше озара будет

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