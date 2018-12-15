Почеттино: "Больше всего доволен характером команды"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отметил характер своей команды после выстраданной победы против "Бернли".

Приехав на "Уэмбли", "бордовые" окопались возле своих ворот, совершенно не претендовали на владение мячом и всячески сбивали темп. "Шпорам", игравшим посреди недели с "Барселоной" в Лиге Чемпионов, не хватало свежести и сил, чтобы растягивать оборону соперника.



Тем не менее, "Тоттенхэм" до последнего не опускал руки и в компенсированное время усилиями Кристиана Эриксена все-таки забил гол — 1:0. Больше всего в этом матче Почеттино порадовало то, каким образом его команда проявила свой характер.



"Это очень хорошая неделя для нас, и сегодня мы одержали великолепную победу. Нам так важно оставаться сосредоточенными и энергичными".



"После матча с "Барселоной" и выхода в следующую стадию Лиги Чемпионов было сложно настроить себя на такую игру. Поэтому я поздравляю своих игроков за старания и 50 тысяч фанатов на стадионе. Мы вырвали победу только в самой концовке, но это такой важный результат для нас".



"Наш характер заставляет нас стараться до самого конца. Это показывает, какой огромной верой в свою игру мы обладаем. Этим я доволен больше всего".



"Ты можешь победить или проиграть, но ты всегда должен стараться играть в свою игру. Благодаря этому ты сможешь добиться желаемого", — сообщил Почеттино BBC.