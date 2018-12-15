"Тоттенхэм" вырвал победу у "Бернли" в компенсированное время

Гол Кристиана Эриксена в компенсированное позволил "Тоттенхэму" вырвать минимальную победу против "Бернли" и укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "шпор" неожиданно появился 18-летний полузащитник Оливер Скипп. Также вернулись в команду Киран Триппьер, Бен Дэвис, Эрик Ламела и Лукас Моура.



У "бордовых" произошло два изменения, и оба стали вынужденными. Кевин Лонг и Аарон Леннон появились вместо Йоханна Берг Гудмундссона и Криса Вуда.



В начале матча "Тоттенхэм" имел почти троекратное преимущество по владению мячом. При этом "Бернли" уверенно оборонялся и не позволял соперникам выходить на ударные позиции.



В одном из эпизодов Харри Кейн был сбит в штрафной, однако рефери не увидел в действиях Джеймса Тарковски фола. В другом Мусса Сиссоко не самой удобной передачей все-таки вывел на удар Ламелу, но навстречу вовремя вышел Джо Харт и заблокировал выстрел.



Во втором тайме игра осталась такой же тягучей. Гости не оставляли свободного пространства и всячески сбивали темп, по-прежнему не претендуя на контроль мяча.



Свой второй удар в створ "шпоры" нанесли лишь на 74-й минуте, когда Ламела притаился за спиной Харри Кейна и, приняв заброс верхом, уже расстреливал ворота, но Харт блестяще сыграл на линии.



В концовке матча игру оживил вышедший на замену Сон Хен Мин. Сперва южнокореец слегка не попал по воротам из отличной позиции, а затем опасно простреливал вдоль ворот — едва не случился автогол.



И все же измотанный игрой без мяча "Бернли" дрогнул. Когда уже шло компенсированное время, Кейн принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, а затем нашел короткой передачей Кристиана Эриксена, и тот поразил ближний угол ворот — 1:0.



"Бернли" все-таки поплатился за свой антифутбол. "Бордовые" не захотели играть сами, а лишь мешали играть сопернику. "Тоттенхэм" был вознагражден за свою настойчивость, как и против "Барселоны" посреди недели.



"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче