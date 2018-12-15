"Тоттенхэм" вырвал победу у "Бернли" в компенсированное время
Гол Кристиана Эриксена в компенсированное позволил "Тоттенхэму" вырвать минимальную победу против "Бернли" и укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.
В стартовом составе "шпор" неожиданно появился 18-летний полузащитник Оливер Скипп. Также вернулись в команду Киран Триппьер, Бен Дэвис, Эрик Ламела и Лукас Моура.
У "бордовых" произошло два изменения, и оба стали вынужденными. Кевин Лонг и Аарон Леннон появились вместо Йоханна Берг Гудмундссона и Криса Вуда.
В начале матча "Тоттенхэм" имел почти троекратное преимущество по владению мячом. При этом "Бернли" уверенно оборонялся и не позволял соперникам выходить на ударные позиции.
В одном из эпизодов Харри Кейн был сбит в штрафной, однако рефери не увидел в действиях Джеймса Тарковски фола. В другом Мусса Сиссоко не самой удобной передачей все-таки вывел на удар Ламелу, но навстречу вовремя вышел Джо Харт и заблокировал выстрел.
Во втором тайме игра осталась такой же тягучей. Гости не оставляли свободного пространства и всячески сбивали темп, по-прежнему не претендуя на контроль мяча.
Свой второй удар в створ "шпоры" нанесли лишь на 74-й минуте, когда Ламела притаился за спиной Харри Кейна и, приняв заброс верхом, уже расстреливал ворота, но Харт блестяще сыграл на линии.
В концовке матча игру оживил вышедший на замену Сон Хен Мин. Сперва южнокореец слегка не попал по воротам из отличной позиции, а затем опасно простреливал вдоль ворот — едва не случился автогол.
И все же измотанный игрой без мяча "Бернли" дрогнул. Когда уже шло компенсированное время, Кейн принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, а затем нашел короткой передачей Кристиана Эриксена, и тот поразил ближний угол ворот — 1:0.
"Бернли" все-таки поплатился за свой антифутбол. "Бордовые" не захотели играть сами, а лишь мешали играть сопернику. "Тоттенхэм" был вознагражден за свою настойчивость, как и против "Барселоны" посреди недели.
"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче
15.12.2018 19:55
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Пернли в чш нах. Тупые бриты 6лять
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отскочили как колбаса против ирисок
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Фортануло курам. Когдато это закончится так небывает!
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Заслуженная трудовая победа. Всех болел Шпор с победой! COYS
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Петушня в стиле гг, левая победа на последних минутах.
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е6анный Кейн, когда же ты будешь тащить, когда это нужно
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Надеюсь Бёрнли, Кардифф и Хаддерсфилд вылетят.
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Вот если серьёзно, то Тоттенхэм реально красавцы. Со всеми своими проблемами со стадионом, без трансферов и при невероятной конкуренции, выполняют все свои задачи на сезон. Из сложной группы ЛЧ вышли, хоть и фартануло. В АПЛ даже демонстрируя не самый лучший футбол, умудряются выигрывать по 1:0. А когда календарь позволяет играть в полную силу, то играют и выдают лютые перфомансы. Красавцы в общем. К следующему сезону переедут на новый стадик, троху затярятся и будут бороться за чемпик.
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Таки пробили этот трехэтажный мокрый автобус. Тяжело эмоционально было после Барселоны. Да и Бернли всей командой окопался на своей половине поля лишив нас главного оружия-быстрых атак.
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Пускай дровосеки вылетают. Самая говнистая команда лиги.
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Педики долбаные...
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Отскок.
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Который матч эти геи будут отскакивать
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