"Тоттенхэм" вырвал победу у "Бернли" в компенсированное время

Кристиан Эриксен Гол Кристиана Эриксена в компенсированное позволил "Тоттенхэму" вырвать минимальную победу против "Бернли" и укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "шпор" неожиданно появился 18-летний полузащитник Оливер Скипп. Также вернулись в команду Киран Триппьер, Бен Дэвис, Эрик Ламела и Лукас Моура.

У "бордовых" произошло два изменения, и оба стали вынужденными. Кевин Лонг и Аарон Леннон появились вместо Йоханна Берг Гудмундссона и Криса Вуда.

В начале матча "Тоттенхэм" имел почти троекратное преимущество по владению мячом. При этом "Бернли" уверенно оборонялся и не позволял соперникам выходить на ударные позиции.

В одном из эпизодов Харри Кейн был сбит в штрафной, однако рефери не увидел в действиях Джеймса Тарковски фола. В другом Мусса Сиссоко не самой удобной передачей все-таки вывел на удар Ламелу, но навстречу вовремя вышел Джо Харт и заблокировал выстрел.

Во втором тайме игра осталась такой же тягучей. Гости не оставляли свободного пространства и всячески сбивали темп, по-прежнему не претендуя на контроль мяча.

Свой второй удар в створ "шпоры" нанесли лишь на 74-й минуте, когда Ламела притаился за спиной Харри Кейна и, приняв заброс верхом, уже расстреливал ворота, но Харт блестяще сыграл на линии.

В концовке матча игру оживил вышедший на замену Сон Хен Мин. Сперва южнокореец слегка не попал по воротам из отличной позиции, а затем опасно простреливал вдоль ворот — едва не случился автогол.

И все же измотанный игрой без мяча "Бернли" дрогнул. Когда уже шло компенсированное время, Кейн принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, а затем нашел короткой передачей Кристиана Эриксена, и тот поразил ближний угол ворот — 1:0.

"Бернли" все-таки поплатился за свой антифутбол. "Бордовые" не захотели играть сами, а лишь мешали играть сопернику. "Тоттенхэм" был вознагражден за свою настойчивость, как и против "Барселоны" посреди недели.

"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 19:55

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  1. gandalf 15.12.2018 21:02 # gandalf
    Пернли в чш нах. Тупые бриты 6лять

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  2. gunars 15.12.2018 20:42 # gunars
    отскочили как колбаса против ирисок

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  3. chelsiukpro 15.12.2018 20:24 # chelsiukpro
    Фортануло курам. Когдато это закончится так небывает!

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  4. zzspurs 15.12.2018 20:19 # zzspurs
    Заслуженная трудовая победа. Всех болел Шпор с победой! COYS

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  5. slash-lfc 15.12.2018 20:18 # slash-lfc
    Петушня в стиле гг, левая победа на последних минутах.

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  6. al-faarabi 15.12.2018 20:10 # al-faarabi
    е6анный Кейн, когда же ты будешь тащить, когда это нужно

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  7. ccchelsea 15.12.2018 20:04 # ccchelsea
    Надеюсь Бёрнли, Кардифф и Хаддерсфилд вылетят.

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  8. ccchelsea 15.12.2018 20:03 # ccchelsea
    Вот если серьёзно, то Тоттенхэм реально красавцы. Со всеми своими проблемами со стадионом, без трансферов и при невероятной конкуренции, выполняют все свои задачи на сезон. Из сложной группы ЛЧ вышли, хоть и фартануло. В АПЛ даже демонстрируя не самый лучший футбол, умудряются выигрывать по 1:0. А когда календарь позволяет играть в полную силу, то играют и выдают лютые перфомансы. Красавцы в общем. К следующему сезону переедут на новый стадик, троху затярятся и будут бороться за чемпик.

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  9. ray-black 15.12.2018 20:03 # ray-black
    Таки пробили этот трехэтажный мокрый автобус. Тяжело эмоционально было после Барселоны. Да и Бернли всей командой окопался на своей половине поля лишив нас главного оружия-быстрых атак.

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  10. brown-ale 15.12.2018 20:01 # brown-ale
    Пускай дровосеки вылетают. Самая говнистая команда лиги.

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  11. redwhitegun 15.12.2018 20:00 # redwhitegun
    Педики долбаные...

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  12. electric 15.12.2018 20:00 # electric
    Отскок.

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  13. fowler9 15.12.2018 19:59 # fowler9
    Который матч эти геи будут отскакивать

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