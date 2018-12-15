Алиссон сравнил свой сейв против "Наполи" с победным голом

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон сравнил свой сейв в концовке матча Лиги Чемпионов против "Наполи" с победным голом.

Посреди этой недели "красные" отпраздновали минимальную победу над "Наполи" в домашних стенах благодаря голу Мохамеда Салаха в первом тайме.

На последних минутах "Наполи" едва не вырвал ничью, которая бы оставила "Ливерпуль" за бортом плей-офф, однако Алиссон чудесным образом отразил удар в упор Аркадиуша Милика. 26-летний бразилец согласен с тем, что этот сейв равноценен победному голу.

"Определенно, так и есть. Сейв в конце матча — это всегда замечательно, и ты чувствуешь, что сделал свой вклад в результат".

"Конечно, сейв на первой минуте так же важен, как и сейв на последней минуте, но в глазах болельщиков это был самый близкий к голу момент — такой же, как мы имели в дерби против "Эвертона".

"Но мне удалось совершить этот сейв лишь с помощью моих партнеров по команде, и, слава Богу, мы добились победы", — сообщил Алиссон The Times.


Метки Алиссон, видео, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 798

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 15.12.2018 18:38 # emily-lfc-2005
    Лучший вратарь мирового футбола!!!

    (ответить)

  2. naby-keita 15.12.2018 18:28 # naby-keita
    Алиссон это Месси среди вратарей.
    Он вне конкуренции

    (ответить)

  3. electric 15.12.2018 18:02 # electric
    Лучший в аплочке.
    Затащил по-княжески.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: