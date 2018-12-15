Моуриньо не берется сказать, лучший ли это "Ливерпуль", что он видел

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не берется судить, лучше ли нынешний "Ливерпуль" образцов себя самого из прошлого.

За два периода работы в "Челси" Моуриньо провел множество знаменитых матчей против "красных", в том числе когда те становились победителями Лиги Чемпионов в 2005 году.

В воскресенье Моуриньо в очередной рад приедет на "Энфилд" к "Ливерпулю", который в данный момент лидирует в Премьер-Лиге. Однако Жозе предпочитает не сравнивать эту команду "красных" с предыдущими, в очередной раз напомнив, что его коллега Юрген Клопп пока ничего не выиграл.

"Я играл против "Ливерпуля", который был европейским чемпионом. Я не знаю, лучше или хуже нынешний "Ливерпуль". Я Лишь знаю, что та команда была европейским чемпионом, а эта команда не выиграла ничего. Поэтому, думаю, я должен уважать команду, которая побеждала, и уважать амбиции команды, которая этого не делала".

"Всегда важно сохранять уважение, но Рафа (Бентес), Каррагер и Стивен Джеррард вряд ли будут рады, если я скажу, что эта команда лучше, чем была их команда! Та команда становилась европейским чемпионом", — сообщил Моуриньо Soccer AM.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 17:00

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  1. manutd-20champ 15.12.2018 17:14 # manutd-20champ
    пеликаны притаились, чёт не кукарекают. бздят наверное великого МЮ.

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  2. brown-ale 15.12.2018 17:09 # brown-ale
    Завтра Лукаку исполнит Демба Ба.

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  3. naby-keita 15.12.2018 17:01 # naby-keita
    майнд геймс
    сри трофис, сри трофис, сриии!!!

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  4. smokekush 15.12.2018 17:01 # smokekush
    Моур гений , все ждем интересной игры

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