Моуриньо не берется сказать, лучший ли это "Ливерпуль", что он видел

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не берется судить, лучше ли нынешний "Ливерпуль" образцов себя самого из прошлого.

За два периода работы в "Челси" Моуриньо провел множество знаменитых матчей против "красных", в том числе когда те становились победителями Лиги Чемпионов в 2005 году.



В воскресенье Моуриньо в очередной рад приедет на "Энфилд" к "Ливерпулю", который в данный момент лидирует в Премьер-Лиге. Однако Жозе предпочитает не сравнивать эту команду "красных" с предыдущими, в очередной раз напомнив, что его коллега Юрген Клопп пока ничего не выиграл.



"Я играл против "Ливерпуля", который был европейским чемпионом. Я не знаю, лучше или хуже нынешний "Ливерпуль". Я Лишь знаю, что та команда была европейским чемпионом, а эта команда не выиграла ничего. Поэтому, думаю, я должен уважать команду, которая побеждала, и уважать амбиции команды, которая этого не делала".



"Всегда важно сохранять уважение, но Рафа (Бентес), Каррагер и Стивен Джеррард вряд ли будут рады, если я скажу, что эта команда лучше, чем была их команда! Та команда становилась европейским чемпионом", — сообщил Моуриньо Soccer AM.