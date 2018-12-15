Фердинанд допускает, что "Сити" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги Чемпионов

Мохамед Салах Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вполне представляет сценарий, при котором "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сойдутся в финале Лиги Чемпионов в этом сезоне.

В этом сезоне "Сити" и "Ливерпуль" являются двумя явными претендентами на титул Премьер-Лиги, хотя тренеры обеих команд отказываются признавать, что в чемпионской гонке участвуют только двое.

Фердинанд убежден, что "горожане" и "красные" обладают достаточной мощью, чтобы побороться за главный трофей не только на внутренней арене, но и на европейской.

"Я бы не удивился, если "Сити" встретится с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов. Настолько сильны две эти команды в нынешнем сезоне".

"Думаю, в данный момент "Сити" выглядит сильнее и лучше в Премьер-Лиге, чем какая-либо другая команда. Я ожидаю, что они столкнулся с серьезной конкуренцией в борьбе за титул, но они должны выдержать это", — сообщил Фердинанд Goal.

Также Рио дал оценку ситуации в своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед", намекнув, что ожидает скорого увольнения Жозе Моуриньо.

"Мы едва проиграли "Валенсии". Текущую ситуацию в "Манчестер Юнайтед" не назовешь хорошей, уверенность в себе на низком уровне, а наша позиция в лиге оставляет желать лучшего. Требуются срочные меры, чтобы остановить это проскальзывание", — сообщил Фердинанд Goal.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 15.12.2018 16:46 # naby-keita
    это будет слишком лёгкий финал в истории лфк - ведь М.С. личные сучки лфк

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  2. kos9k 15.12.2018 16:42 # kos9k
    первый в истории сити финал лч? это будет практически невыполнимо

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  3. mc-od 15.12.2018 16:37 # mc-od
    Сити будет только рад дать прикурить портовым в финале ЛЧ, но думаю, это плохо скажется на ментальном состоянии фапловских глоров Колбасы...

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  4. chebrec 15.12.2018 16:35 # chebrec
    Ну это смешно на самом деле
    Это ж не МЮ и Челси

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  5. ganinilyha 15.12.2018 16:10 # ganinilyha
    Чё он курит?

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  6. jack-willsher 15.12.2018 16:02 # jack-willsher
    кто из легенд муму еще не ссал на свой клуб?

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  7. multazar 15.12.2018 16:01 # multazar
    никто из них не дойдет до финала.

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