Фердинанд допускает, что "Сити" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги Чемпионов
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вполне представляет сценарий, при котором "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сойдутся в финале Лиги Чемпионов в этом сезоне.
В этом сезоне "Сити" и "Ливерпуль" являются двумя явными претендентами на титул Премьер-Лиги, хотя тренеры обеих команд отказываются признавать, что в чемпионской гонке участвуют только двое.
Фердинанд убежден, что "горожане" и "красные" обладают достаточной мощью, чтобы побороться за главный трофей не только на внутренней арене, но и на европейской.
"Я бы не удивился, если "Сити" встретится с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов. Настолько сильны две эти команды в нынешнем сезоне".
"Думаю, в данный момент "Сити" выглядит сильнее и лучше в Премьер-Лиге, чем какая-либо другая команда. Я ожидаю, что они столкнулся с серьезной конкуренцией в борьбе за титул, но они должны выдержать это", — сообщил Фердинанд Goal.
Также Рио дал оценку ситуации в своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед", намекнув, что ожидает скорого увольнения Жозе Моуриньо.
"Мы едва проиграли "Валенсии". Текущую ситуацию в "Манчестер Юнайтед" не назовешь хорошей, уверенность в себе на низком уровне, а наша позиция в лиге оставляет желать лучшего. Требуются срочные меры, чтобы остановить это проскальзывание", — сообщил Фердинанд Goal.
15.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
это будет слишком лёгкий финал в истории лфк - ведь М.С. личные сучки лфк
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первый в истории сити финал лч? это будет практически невыполнимо
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Сити будет только рад дать прикурить портовым в финале ЛЧ, но думаю, это плохо скажется на ментальном состоянии фапловских глоров Колбасы...
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Ну это смешно на самом деле
Это ж не МЮ и Челси
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Чё он курит?
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кто из легенд муму еще не ссал на свой клуб?
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никто из них не дойдет до финала.
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