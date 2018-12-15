Фердинанд допускает, что "Сити" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги Чемпионов

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вполне представляет сценарий, при котором "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сойдутся в финале Лиги Чемпионов в этом сезоне.

В этом сезоне "Сити" и "Ливерпуль" являются двумя явными претендентами на титул Премьер-Лиги, хотя тренеры обеих команд отказываются признавать, что в чемпионской гонке участвуют только двое.



Фердинанд убежден, что "горожане" и "красные" обладают достаточной мощью, чтобы побороться за главный трофей не только на внутренней арене, но и на европейской.



"Я бы не удивился, если "Сити" встретится с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов. Настолько сильны две эти команды в нынешнем сезоне".



"Думаю, в данный момент "Сити" выглядит сильнее и лучше в Премьер-Лиге, чем какая-либо другая команда. Я ожидаю, что они столкнулся с серьезной конкуренцией в борьбе за титул, но они должны выдержать это", — сообщил Фердинанд Goal.



Также Рио дал оценку ситуации в своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед", намекнув, что ожидает скорого увольнения Жозе Моуриньо.



"Мы едва проиграли "Валенсии". Текущую ситуацию в "Манчестер Юнайтед" не назовешь хорошей, уверенность в себе на низком уровне, а наша позиция в лиге оставляет желать лучшего. Требуются срочные меры, чтобы остановить это проскальзывание", — сообщил Фердинанд Goal.