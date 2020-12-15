Эллардайс: "Джонс мог перейти в "Сити", "Ливерпуль" или "Арсенал"

Сэм Эллардайс рассказал, что в свое время защитник Фил Джонс отказал другим большим клубам Премьер-Лиги ради перехода в "Манчестер Юнайтед".

В 2011 году "красные дьяволы" приобрели 18-летнего Джонса у "Блэкберна", главным тренером которого тогда как раз являлся Эллардайс. По словам Большого Сэма, тогда гранды Премьер-Лиги устроили настоящую битву за Фила, но тот захотел поработать с сэром Алексом Фергюсоном.



"Тот переход стал очень важным событием для него. Теперь я могу рассказать об этом: у него был выбор между "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем" и "Арсеналом".



"Все эти клубы претендовали на него, а он выбрал "Юнайтед". Мне казалось, он поступил правильно, решив работать с сэром Алексом. Вскоре после того Сэр Алекс сказал мне: "Вау, Сэм, я заполучил отличного игрока", — вспомнил Эллардайс в эфире talkSPORT.



В свои 26 лет Джонс до сих пор не реализовал свой потенциал и даже не стал основным игроком в "Юнайтед", что слегка печалит Эллардайса.



"Он до сир пор не научился кое-каким вещам. В его игре до сих пор иногда чувствуются это раздражение и этот упадок настроения. Он должен был избавиться от таких вещей с опытом".



"Я слегка расстроен, что он не стал таким большим игроком, как я того ожидал. Я ожидал, что он будет регулярно играть за сборную Англии. Своей формой и потенциалом в "Блэкберне" он показывал, что может вести сборную Англии на Чемпионаты Европы и Мира", — добавил Эллардайс.