Инс предсказывает чемпионство "Сити"

Бывший игрок сборной Англии Пол Инс сделал прогноз насчет того, какие команды завершат этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

После 16 туров первую строчку в Премьер-Лиге занимает "Ливерпуль", однако Инс не думает, что команде Юргена Клоппа удастся сохранить лидерство к финишу.



Отдавая титул "Манчестер Сити", одновременно Пол ожидает, что "Челси" вновь останется без Лиги Чемпионов — если, конечно, не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.



"Это тяжело, потому что каждый предсказывает чемпионство "Сити". Я тоже назову "Сити", потому что даже против "Челси" они играли в столь доминирующей манере в первом тайме. Только подумайте: не обладая Агуэро и Де Брюйне, они все равно доминируют против других команд".



"Поэтому я думаю, "Сити" станет чемпионом, а "Ливерпуль" придет к финишу вторым. Я бы хотел сказать, что "Ливерпуль" станет первым, но все-таки думаю, что они будут вторыми. Затем, думаю, будет "Тоттенхэм" и, наконец, "Арсенал".



"Я не думаю, что "Челси" забивает достаточно голов. Они слишком полагаются на Азара, который слегка сбавил обороты. На мой взгляд, Жиру забивает недостаточно голов, а Мората выглядит обособленно, он не бегает и не хочет перемещаться. Им не хватает голов", — сообщил Инс Daily Mirror.