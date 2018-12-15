Хазенхюттль угостит болельщиков "Саутгемптона" бесплатным пивом

Ральф Хазенхюттль Готовясь к своему домашнему дебюту, новоиспеченный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль решил купить по пинте пива каждому из 19 тысяч держателей сезонных абонементов на "Сент Мэри".

Напомним, в своем первом матче у руля "святых" Хазенхюттль потерпел поражение 1:0 в гостях у "Кардиффа". Этот результат оставил "Саутгемптон" в зоне вылета Премьер-Лиги.

В воскресенье на "Сент Мэри" пожалует "Арсенал", который не знает поражений уже 22 матча кряду с учетом всех соревнований. В преддверии этого поединка австрийский тренер решил с помощью бесплатной выпивки поднять настроение своим болельщикам, которые за последние 13 месяцев стали свидетелями лишь одной домашней победы в рамках Премьер-Лиги.

"Каждый, кто знаком со мной, знает меня как парня, который всегда пытается заставить всех двигаться в одном направлении. Поэтому очень важно иметь хорошие отношения с болельщиками".

"Уважение и поддержку необходимо заслужить. Это как банковский счет — если ты постоянно будешь забирать с него деньги, он опустеет. Теперь мы должны положить деньги на счет".

"Здесь ты ежедневно можешь чувствовать, что "Саутгемптон" является очень важной частью жизни каждого, и каждый хочет, чтобы этот клуб остался в Премьер-Лиге".

"Это большая возможность помочь нам и вернуть удачу на нашу сторону. Мы хотим пережить как можно больше великолепных и эмоциональных моментов. Если в воскресенье мы победим, болельщики должны отпраздновать эту победу, и я первым поздравлю их", — цитирует Хазенхюттля Daily Mirror.


Метки Саутгемптон, Хазенхюттль

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 839

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 15.12.2018 12:55 # shakur
    В заголовке ошибка

    (ответить)

  2. fowler9 15.12.2018 12:22 # fowler9
    Харам распространяет
    За это наказание будет в виде разгрома от ггшек

    (ответить)

  3. vyrentz 15.12.2018 12:18 # vyrentz
    Лишь на Хадерсфилд откровенно похер, всех остальных жаль будет

    (ответить)

  4. tot35 15.12.2018 12:17 # tot35
    Арсеналу пох

    (ответить)

  5. chr1s8rown 15.12.2018 12:07 # chr1s8rown
    дай силу нашему фарм клубу

    (ответить)

  6. bushido 15.12.2018 12:04 # bushido
    Норм солому стелит, в 19 тысяч слоев

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: