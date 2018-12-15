Хазенхюттль угостит болельщиков "Саутгемптона" бесплатным пивом

Готовясь к своему домашнему дебюту, новоиспеченный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль решил купить по пинте пива каждому из 19 тысяч держателей сезонных абонементов на "Сент Мэри".

Напомним, в своем первом матче у руля "святых" Хазенхюттль потерпел поражение 1:0 в гостях у "Кардиффа". Этот результат оставил "Саутгемптон" в зоне вылета Премьер-Лиги.



В воскресенье на "Сент Мэри" пожалует "Арсенал", который не знает поражений уже 22 матча кряду с учетом всех соревнований. В преддверии этого поединка австрийский тренер решил с помощью бесплатной выпивки поднять настроение своим болельщикам, которые за последние 13 месяцев стали свидетелями лишь одной домашней победы в рамках Премьер-Лиги.



"Каждый, кто знаком со мной, знает меня как парня, который всегда пытается заставить всех двигаться в одном направлении. Поэтому очень важно иметь хорошие отношения с болельщиками".



"Уважение и поддержку необходимо заслужить. Это как банковский счет — если ты постоянно будешь забирать с него деньги, он опустеет. Теперь мы должны положить деньги на счет".



"Здесь ты ежедневно можешь чувствовать, что "Саутгемптон" является очень важной частью жизни каждого, и каждый хочет, чтобы этот клуб остался в Премьер-Лиге".



"Это большая возможность помочь нам и вернуть удачу на нашу сторону. Мы хотим пережить как можно больше великолепных и эмоциональных моментов. Если в воскресенье мы победим, болельщики должны отпраздновать эту победу, и я первым поздравлю их", — цитирует Хазенхюттля Daily Mirror.