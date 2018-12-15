Жиру: "Выиграть Премьер-Лигу — моя последняя мечта"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что у него в карьере осталась одна большая нереализованная мечта — выиграть титул Премьер-Лиги.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в январе из "Арсенала", Жиру сразу же добавил в свой трофейный кабинет очередной Кубок Англии, после чего помог сборной Франции выиграть Чемпионат Мира.



А вот Премьер-Лига до сих пор не покорилась 32-летнему нападающему, и это является источником мотивации для Оливье, который даже готов мириться с дефицитом игрового времени ради исполнения мечты.



"Я предпочитаю быть в большом клубе, чем каждую неделю играть за менее престижную команду, потому что я пока не достиг всех своих целей. Выиграть Премьер-Лигу — это моя последняя мечта как футболиста. Возможно, она для меня даже важнее, чем победа в Лиге Чемпионов, потому что я знаю, как тяжело выиграть эту лигу".



"Здесь у меня есть партнеры по команде, которые уже выигрывали Премьер-Лигу, поэтому я немного завидую. Я тоже хочу сделать это. Да, мы проиграли "Вулверхэмптону", но мы победили "Манчестер Сити", поэтому не ожидайте, что я быстро попрощаюсь с этой мечтой. Я не хочу, чтобы мне было, о чем жалеть", — сообщил Жиру The Guardian.