Почеттино допускает, что "Тоттенхэм" никого не купит и в январе

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что готов второе подряд трансферное окно провести без подкрепления.

Напомним, перед стартом этого сезона "шпоры" вошли в историю, став первой командой Премьер-Лиги, не подписавшей ни одного игрока в летнее окно.

Приближается январь, и если "Тоттенхэму" снова не удастся никого подписать, то это не расстроит Почеттино, которому прошлой зимой удалось приобрести вингера Лукаса Моуру у ПСЖ за 25 миллионов фунтов.

"Я не расстроюсь, если мы никого не подпишем. Я очень хорошо знаю, что январь — это всегда сложно. Достаточно посмотреть на игроков, которые сменили клубы в прошлом январе. Им потребовалось время, чтобы освоиться в новой команде и заиграть".

"Иногда лучше никого не покупать, если ты не можешь найти правильного игрока. Возможно, лучше сосредоточиться на своих игроках, которые не слишком много играют и нуждаются в смене клуба. Возможно, лучшим решением будет отправить их в аренду или продать", — цитирует Почеттино The Guardian.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 245

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zzspurs 15.12.2018 08:56 # zzspurs
    Все верно. Надо сначала продать, а потом уже покупать.

    (ответить)

  2. abse 15.12.2018 08:05 # abse
    Вот в чём минус нового стадиона

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: