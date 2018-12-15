Почеттино допускает, что "Тоттенхэм" никого не купит и в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что готов второе подряд трансферное окно провести без подкрепления.

Напомним, перед стартом этого сезона "шпоры" вошли в историю, став первой командой Премьер-Лиги, не подписавшей ни одного игрока в летнее окно.



Приближается январь, и если "Тоттенхэму" снова не удастся никого подписать, то это не расстроит Почеттино, которому прошлой зимой удалось приобрести вингера Лукаса Моуру у ПСЖ за 25 миллионов фунтов.



"Я не расстроюсь, если мы никого не подпишем. Я очень хорошо знаю, что январь — это всегда сложно. Достаточно посмотреть на игроков, которые сменили клубы в прошлом январе. Им потребовалось время, чтобы освоиться в новой команде и заиграть".



"Иногда лучше никого не покупать, если ты не можешь найти правильного игрока. Возможно, лучше сосредоточиться на своих игроках, которые не слишком много играют и нуждаются в смене клуба. Возможно, лучшим решением будет отправить их в аренду или продать", — цитирует Почеттино The Guardian.