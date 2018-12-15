Почеттино допускает, что "Тоттенхэм" никого не купит и в январе
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что готов второе подряд трансферное окно провести без подкрепления.
Напомним, перед стартом этого сезона "шпоры" вошли в историю, став первой командой Премьер-Лиги, не подписавшей ни одного игрока в летнее окно.
Приближается январь, и если "Тоттенхэму" снова не удастся никого подписать, то это не расстроит Почеттино, которому прошлой зимой удалось приобрести вингера Лукаса Моуру у ПСЖ за 25 миллионов фунтов.
"Я не расстроюсь, если мы никого не подпишем. Я очень хорошо знаю, что январь — это всегда сложно. Достаточно посмотреть на игроков, которые сменили клубы в прошлом январе. Им потребовалось время, чтобы освоиться в новой команде и заиграть".
"Иногда лучше никого не покупать, если ты не можешь найти правильного игрока. Возможно, лучше сосредоточиться на своих игроках, которые не слишком много играют и нуждаются в смене клуба. Возможно, лучшим решением будет отправить их в аренду или продать", — цитирует Почеттино The Guardian.
15.12.2018 08:00
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Все верно. Надо сначала продать, а потом уже покупать.
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Вот в чём минус нового стадиона
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