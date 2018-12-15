17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 15 декабря семью поединками стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 15:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" почувствует себя немного в непривычном положении, 10 из 16 первых матчей этого сезона проводя в качестве лидера Премьер-Лиги. Поскольку "Ливерпуль" сыграет только в воскресенье, "горожане" могут минимум на сутки вернуться на излюбленную первую строчку. "Эвертон" тоже испытает необычное ощущение — из-за поддержки соседей из "Ливерпуля". "Горожане" выиграли только две из семи последних встреч с "ирисками" с учетом всех соревнований, лишь раз сохранив свои ворота на замке в этот период.



Из лазарета "Сити" вернулись Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро. Джон Стоунс, Данило и Фернандиньо под вопросом, но Давид Сильва точно не сыграет.



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе под вопросом из-за небольшого повреждения, но остальные игроки команды в полном здравии.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ 18:00



"Вулверхэмптон" с успехом преодолел свой кризис и сейчас находится в поисках своей третьей победы подряд, а вот "Борнмуту" еще только предстоит вернуться в форму — пять поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги. Обе команды комфортно расположились в верхней части таблицы, и, кажется, эта их встреча в рамках высшего дивизиона станет первой из многих. "Вишенки" выиграли все три последних поединка против "волков" с учетом всех соревнований с одинаковым счетом 2:1.



"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Жоау Моутинью и Рауля Хименеса, которые в минувший уикенд лишь появились на замену. Хонни Кастро уже тренируется после травмы колена.



Лучший бомбардир "Борнмута" Каллум Уилсон успевает залечить заднюю поверхность бедра. Дэн Гослинг вне игры после операции на колене. Адам Смит и Льюис Кук тяжело травмированы.



УОТФОРД — КАРДИФФ 18:00



В этом сезоне "Кардифф" взял за привычку проигрывать свой следующий после победы матч. Поскольку в минувший уикенд "ласточки" минимально одолели "Саутгемптон", на сей раз было бы логично ждать их поражения. Однако "Уотфорд" сейчас явно не в форме, не зная побед с октября и забив лишь четыре гола в шести последних матчах. Прежде эти соперники еще не встречались в рамках высшего дивизиона.



В лазарете "Уотфорда" остаются Уилл Хьюз, Себастьян Предль и Андре Грей. Этьен Капу дисквалифицирован. Том Клеверли доступен после длительного отсутствия.



Различные болячки в стане "Уотфорда" имеются у Эшли Ричардса, Данни Уорда, Грега Каннингема и Кеннета Зохоре.



ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Тоттенхэм" совершил достаточно утомительный, но одновременно приятный выезд к "Барселоне", в последний момент вскочив на подножку уходящего в плей-офф Лиги Чемпионов поезда. Не все помнят, но "Бернли" тоже участвовал в еврокубках в этом сезоне, не сумев преодолеть квалификацию Лиги Европы. Кажется, слишком раннее начало кампании повлияло на "бордовых", и эффект от этого чувствуется до сих пор. "Шпоры" не проиграли ни одной из восьми последних встреч с "Бернли" с учетом всех соревнований, одержав пять побед.



Сразу несколько игроков "Тоттенхэма" под вопросом: Серж Орье, Киран Триппьер, Давинсон Санчес и Хуан Фойт. Мусса Дембеле и Виктор Ваньяма травмированы. Ян Вертонген снова доступен после дисквалификации.



Проблемы со здоровьем имеются у полузащитников "Бернли" Стивена Дефура и Йоханна Берг Гудмундссона, оба рискуют не выйти на поле в субботу.



ХАДДЕРСФИЛД — НЬЮКАСЛ 18:00



"Хаддерсфилд" проиграл все три последних матча, хотя демонстрирует не самый плохой футбол — например, против "Арсенала" в прошлый уикенд, пропустив единственный гол в концовке. "Ньюкасл" одержал три победы из трех возможных в ноябре, позволив Рафаэлю Бенитесу стать Тренером Месяца, но с началом декабря снова ушел в пике — два поражения и ничья. В пяти последних встречах этих соперников в рамках высшего дивизиона было забито только четыре гола.



"Хаддерсфилд" потерял с травмами связок колена Аарона Муя и Данни Уильямса. Также лечатся Абдельхамид Сабири и Томми Смит, но Теренс Конголо и Джонатан Хогг уже выздоровели, а Филип Биллинг возвращается после матча дисквалификации.



"Ньюкасл" снова может рассчитывать на Фабиана Шера, но Деандре Йедлин дисквалифицирован, а Федерико Фернандес получил травму икроножной мышцы. Джонджо Шелви пока не готов вернуться.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 18:00



Весной "Кристал Пэлас" выиграл этот матч со счетом 5:0, одержав свою самую крупную победу за все время выступлений в Премьер-Лиге. Тогда "орлы" приблизились к выживанию в элите и оставили Клода Пюэля под давлением. В преддверии новой встречи некомфортно себя чувствует уже Рой Ходжсон — восемь поражений в 11 последних матчей с учетом всех соревнований и лишь четыре забитых гола дома со старта сезона в Премьер-Лиге. "Лестер" проиграл обе встречи с "Пэлас" в прошлой кампании с общим счетом 8:0.



"Кристал Пэлас" будет лишен ряда ключевых игроков. К травмированному Кристиану Бентеке добавились дисквалифицированные Джеймс Томкинс и Уилфрид Заха. Но возвращается Скотт Данн.



После двух матчей отсутствия с травмой паха снова готов играть нападающий "Лестера" Джейми Варди. Бена Чилуэлла и Харри Магуайра слегка беспокоят колени.



ФУЛХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 20:30



"Фулхэм" был отчаянно плох против "Манчестер Юнайтед", наглядно продемонстрировав, почему занимает последнее место в таблице и является самой пропускающей командой дивизиона. Тем не менее, на пресс-конференции в пятницу Клаудио Раньери уверенно заявил, что "сухой" матч не за горами, дав понять, что прикладывает все усилия для улучшения игры в обороне. "Вест Хэм" чувствует себя отлично и сейчас устремлен на свою четвертую победу подряд. "Молотобойцы" проиграли три из четырех последних выездов к "дачникам".



В преддверии этого матча "Фулхэм" получил подкрепление в лице Калума Чемберса, Кевина Макдональда и Флойда Айите, но Андре-Франк Замбо-Ангисса и Максим Ле Маршан все еще травмированы.



Третий матч кряду из-за обострившихся проблем с лодыжкой пропустит полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир. Лукас Перес под вопросом и может уступить место в старте Мичейлу Антонио или Энди Кэрроллу.