Гвардиола: "Травма Де Брюйне может помочь нам"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник Кевин Де Брюйне может извлечь пользу из длительного пребывания в лазарете в этом сезоне.

В этом сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне отметился только тремя появлениями на замену, перенеся травмы обоих колен. Матч против "Эвертона" в субботу может стать первым для Кевина с 1 ноября.



Гвардиола считает проблемы своего подопечного со здоровьем следствием утомительного сезона, в котором 27-летний Де Брюйне помог "Сити" завоевать титул Премьер-Лиги со множеством рекордов, а затем выиграл со сборной Бельгии бронзовые медали на Чемпионате Мира. Поэтому в вынужденной передышке есть свои плюсы, считает Хосеп.



"Думаю, прошлый сезон Кевин завершал измотанным, ему было так тяжело. Он провел очень, очень много минут. Он играл невероятно, а затем отправился на Чемпионат Мира".



"Когда он вернулся, у меня было ощущение, что он все еще немного уставший. Иногда люди восстанавливаются довольно быстро, но остается эта психологическая усталость".



"Мы не хотели, чтобы он травмировался, но это может помочь нам. Теперь он свежее своим разумом, он восстановился и попытается избежать новых травм, чтобы заиграть регулярно".



"Конечно, он снова будет важен для нас, ведь он особенный игрок", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.