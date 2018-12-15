Клопп: "О моей работе нельзя судить только по трофеям"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласился со мнением своего коллеги Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" о том, что его работу на "Энфилде" будет определять количество выигранных трофеев.

В преддверии выезда на "Энфилд" в воскресенье Моуриньо выразил мнение, что об успехе любого тренера и любой команды нужно судить по трофеям, намекая на то, что "красные" до сих пор ничего не добились с Клоппом.



Однако Юрген придерживается другой точки зрения. Для немецкого специалиста важен не только конечный результат, но и сам процесс.



"Нет, он по-своему прав, но разве я обязан? Разве мне обязательно выигрывать трофеи?"



"Люди могут запомнить это, но моя задача состоит в том, чтобы выжимать как можно больше из того, что клуб мне предлагает. И я в это верю".



"Если люди скажут мне, что наша кампания в прошлом сезоне Лиги Чемпионов не была успехом, потому что мы не выиграли финал, тогда я здесь бессилен. Был ли конец успешным? Нет, но путь к нему был великолепным, и я получил от этого большое удовольствие".



"Путь к финалу был великолепной вещью, и если вы скажете, что в жизни — во всех ее областях — считаются только те вещи, где вы были лучшим, то такая жизнь — дерьмо. Я люблю вызовы и всякий раз стараюсь проявить себя как можно лучше. Так ты учишься жизни, учишься футболу. В конце концов о тебе судят другие люди".



"Люди снаружи оказывают давление, говоря, что я должен буду уйти, если ничего не выиграю. Если вы нашли кого-то, кто может делать эту работу лучше, вам следует сразу его назначить. Но если этого нет, вы должны на 100 процентов доверять парню у руля".



"Лично мы считаем себя на 100 процентов правильной комбинацией — с клубом и всем людьми здесь. Пока что мы очень хорошо это используем", — цитирует Клоппа The Telegraph.