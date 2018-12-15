Рэшфорд: "Моуриньо — победитель, а мы — не андердоги"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд встал на защиту главного тренера Жозе Моуриньо, а также заявил, что его команда не будет андердогом в матче против "Ливерпуля" в воскресенье.

После 16 сыгранных туров "Юнайтед" отстает уже на 16 очков от своего злейшего врага в Премьер-Лиге. Совершенно ясно, что в этом сезоне команды решают совершенно разные задачи. Пока одни буксуют в попытке совершить рывок в топ-4, другие доказывают серьезность своих притязаний на титул.



На первый взгляд, "Ливерпуль" может показаться абсолютным фаворитом воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде", однако 21-летний Рэшфорд так не считает и верит, что Моуриньо сможет удивить соперника.



"Мы отправимся туда не как андердоги. Думаю, мы отправимся туда за победой, как и на любой другой матч".



"У них хорошая команда, и они играют в высоком темпе, поэтому матч против них будет сложным. Мы должны прибавить, чтобы соответствовать этому. Тем не менее, я думаю, нам важно сосредоточиться на своей игре и на том, как мы можем доставить им проблем и забить несколько голов".



"Думаю, перед такими матчами наш тренер ведет себя немного иначе, как и все мы. Такого рода матчи вызывают особую шумиху и особый интерес, и мы, будучи людьми, не можем этого скрывать".



"Но он победитель, поэтому в преддверии такого матча он думает лишь о том, как добиться победы, каким образом ее достичь, ведь три очка — это все, что имеет значение", — сообщил Рэшфорд Sky Sports.