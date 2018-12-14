Клопп не видит у Моуриньо недостатка амбиций

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что проблемы "Манчестер Юнайтед" говорят о снижении амбиций Жозе Моуриньо.

Ранее в декабре Моуриньо был вынужден признать, что "красные дьяволы" уже не имеют шансов на титул Премьер-Лиги и в остатке сезона будут сражаться за попадание в топ-4.

Некоторые увидели в этом намек на том, что Жозе уже не столь амбициозен, как прежде, но Клопп так совершенно не думает и по-прежнему относится с большим уважением к "Юнайтед", несмотря на все их сложности в этом сезоне.

"Я не думаю, что Жозе Моуриньо когда-либо недоставало амбиций. Такого никогда не было. Он просто поступает так, как считает правильным в данный момент времени — это и делает его самым успешным тренером в мире".

"Они обладают большим мастерством. Они техничны, они физически сильны — у них есть практически все".

"Они по-прежнему обладают Де Хеа в воротах, что невероятно. Они могут составлять нападение из таких игроков, как Рэшфорд, Лукаку, Лингард, Мартиаль".

"У них невероятное мастерство, поэтому не нужно судить о них по количеству очков. Мы судим о ним по мастерству и учитываем это, готовясь к матчу против них", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 23:10

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  1. mancunia-planet 14.12.2018 23:18 # mancunia-planet
    "Они по-прежнему обладают Де Хеа в воротах, что невероятно."

    Это действительно лучшее, что есть у Юнайтед

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  2. is8666 14.12.2018 23:18 # is8666
    Пытаешься отъехать по тихой от ДМ, но он знает что старый и хитрый лис ЖМ попытаться даже с такими инвалидками заработать 1 бал. )

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  3. mancunia-planet 14.12.2018 23:17 # mancunia-planet
    жаль не смогу посмотреть эту порку Ливерпуля)))

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