Клопп не видит у Моуриньо недостатка амбиций

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что проблемы "Манчестер Юнайтед" говорят о снижении амбиций Жозе Моуриньо.

Ранее в декабре Моуриньо был вынужден признать, что "красные дьяволы" уже не имеют шансов на титул Премьер-Лиги и в остатке сезона будут сражаться за попадание в топ-4.



Некоторые увидели в этом намек на том, что Жозе уже не столь амбициозен, как прежде, но Клопп так совершенно не думает и по-прежнему относится с большим уважением к "Юнайтед", несмотря на все их сложности в этом сезоне.



"Я не думаю, что Жозе Моуриньо когда-либо недоставало амбиций. Такого никогда не было. Он просто поступает так, как считает правильным в данный момент времени — это и делает его самым успешным тренером в мире".



"Они обладают большим мастерством. Они техничны, они физически сильны — у них есть практически все".



"Они по-прежнему обладают Де Хеа в воротах, что невероятно. Они могут составлять нападение из таких игроков, как Рэшфорд, Лукаку, Лингард, Мартиаль".



"У них невероятное мастерство, поэтому не нужно судить о них по количеству очков. Мы судим о ним по мастерству и учитываем это, готовясь к матчу против них", — цитирует Клоппа Sky Sports.