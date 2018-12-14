Гари Кэхилл может продолжить карьеру в "Фулхэме"

"Фулхэм" надеется приобрести капитана "Челси" Гари Кэхилла в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Премьер-Лиги 32-летний Кэхилл отметился лишь единственным появлением на замену, и естественно, что такая ситуация не устраивает опытного защитника, привыкшего играть каждую неделю.



Контракт Гари истекает в конце сезона, однако ожидается, что "синие" пойдут навстречу своему преданному бойцу, принесшему клубу так много трофеев, и позволят защитнику беспрепятственно уйти в январе.



Ранее Кэхилла сватали в "Арсенал", но этот переход осложняется тем, что "канониры" являются прямыми конкурентами "Челси" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Вариант с "Фулхэмом" тоже имеет свои привлекательные для Кэхилла стороны. Гари не пришлось бы покидать Лондон, вдобавок он гарантированно бы получил место в стартовом составе команды Клаудио Раньери.



"Фулхэм" является самой пропускающей командой в этом сезоне Премьер-Лиги, позволив конкурентам поразить свои ворота 40 раз в 16 матчах. Однако в борьбе за Гари "дачникам" придется выдержать конкуренцию со стороны некоторых из своих конкурентов по дивизиону, включая "Вест Хэм" и "Саутгемптон", сообщает Sky Sports.