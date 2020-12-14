УЕФА открыл дело в отношении "Арсенала" после матча с "Карабахом"

Арсенал УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Арсенала" из-за двух инцидентов с появлением посторонних на футбольном поле во время матча Лиги Европы против "Карабаха".

Накануне вечером "канониры" завершили групповой этап Лиги Европы, дублирующим составом одержав домашнюю победу 1:0 над "Карабахом" и уверенно выиграв свой квартет.

Этот весьма скучный матч был отмечен двумя инцидентами с появлением посторонних на поле, в том числе в концовке игры, когда вторжение совершил фанат "Карабаха", держа в руках флаг политического характера, имеющий отношение к конфликту между Арменией и Азербайджаном.

Теперь "Арсенал" может поплатиться за недостаточные меры безопасности. Также, добавляет Sky Sports, у УЕФА могут появиться претензии из-за того, что матч на "Эмирейтс" начался с задержкой в три минуты.


Метки Арсенал, Карабах, Лига Европы, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 14.12.2018 22:58 # liverpool1892est
    ПроГстить нельзя помиловать!

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  2. gameboy 14.12.2018 22:52 # gameboy
    Карабах скажет Микиюнва.

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  3. vigen 14.12.2018 22:33 # vigen
    Автор какой фанат "Карабаха", он Армянин.

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