УЕФА открыл дело в отношении "Арсенала" после матча с "Карабахом"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Арсенала" из-за двух инцидентов с появлением посторонних на футбольном поле во время матча Лиги Европы против "Карабаха".

Накануне вечером "канониры" завершили групповой этап Лиги Европы, дублирующим составом одержав домашнюю победу 1:0 над "Карабахом" и уверенно выиграв свой квартет.



Этот весьма скучный матч был отмечен двумя инцидентами с появлением посторонних на поле, в том числе в концовке игры, когда вторжение совершил фанат "Карабаха", держа в руках флаг политического характера, имеющий отношение к конфликту между Арменией и Азербайджаном.



Теперь "Арсенал" может поплатиться за недостаточные меры безопасности. Также, добавляет Sky Sports, у УЕФА могут появиться претензии из-за того, что матч на "Эмирейтс" начался с задержкой в три минуты.