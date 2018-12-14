Салах — лучший футболист Африки 2018 года по версии BBC

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим футболистом Африки в 2018 году по версии BBC.

В этом году на престижную индивидуальную награду, помимо египтянина Салаха, также претендовали марокканец Мехди Бенатиа из "Ювентуса", сенегалец Калиду Кулибаи из "Наполи", сенегальский одноклубник Мохамеда Садио Мане и ганец Томас Парти из "Атлетико".



Проводившееся на веб-сайте BBC голосование определило, что больше других награды в уходящем году достоин Салах. Публика отдала должное успехам Мохамеда, который забил 44 гола в 52 матчах своего дебютного сезона за "Ливерпуль".



Кроме того, Салах помог своему клубу финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и добраться до финала Лиги Чемпионов, а сборной Египта — впервые с 1990 года выйти на Чемпионат Мира.



Таким образом, Салах выигрывает эту награду второй раз подряд, что прежде удавалось лишь нигерийцу Джей-Джею Окоче.



"Снова выиграть эту награду — замечательное ощущение. Я рад и хотел бы выиграть ее и в следующем году!"



"2018 год запомнится мне множеством хороший вещей. Матч на "Энфилде" против "Ромы" был невероятен. Также я забивал голы и помогал команде набирать очки, чтобы оказаться во главе лиги. Это всегда приятно. Моя цель на 2019 год — выиграть что-нибудь с клубом, чтобы порадовать каждого", — сообщил Салах.