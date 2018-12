Прогнозы экспертов на 17-й тур Премьер-Лиги

В 17-м туре Премьер-Лиги самым интересным событием видится всеанглийское дерби между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", вынесенное на воскресный вечер. Помимо этого, "Манчестер Сити" постарается вернуться к победам в игре с "Эвертоном", а "Челси" будет гостить у неуступчивого на своем поле "Брайтона".





МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН

Суббота, 15 декабря, 15:30







Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" забивал минимум дважды в девяти последних домашних матчах в Премьер-Лиге;

- "Сити" не проигрывал "Эвертону" в восьми последних матчах во всех турнирах;

- тотал больше 2.5 голов проходил в восьми из девяти последних домашних матчей "Сити" в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 3.5 голов — 1.95 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Я никогда не поставлю против "Сити", когда они играют дома, и хоть "Эвертон" будет им мешать, и, кажется, они показывают свою лучшую игру против больших команд, я не могу найти ничего против победы "Сити". Многие говорят, что "Эвертон" стал лучше, но я не уверен. В первом тайме против "Ливерпуля" они были хороши, и им не повезло, что они тогда не повели в счете. Затем они играли против "Ньюкасла" и "Уотфорда" и тоже могли выиграть. Это тот самый старый "Эвертон", который хорошо нам знаком. Когда от них ждут победу, я не уверен в них.



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Марк Лоуренсон



Это довольно быстрый поворот для "Сити" после их победы над "Хоффенхаймом" в среду, но я думаю, что все же это та встреча, которую они выиграют. "Эвертон" выглядит все лучше, и им нравится, когда против них атакуют. Они дадут "Сити" бой, но я все же думаю, что у команды Пепа хватит сил, чтобы победить.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР

Суббота, 15 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних семи матчах "Лестера" в Премьер-Лиге проходил тотал меньше 2.5 голов;

- также ТМ2.5 случался в семи из восьми последних домашних матчей "Пэлас" в Премьер-Лиге;

- "Кристал Пэлас" забивал как минимум дважды в трех последних матчах с "Лестером".



Прогноз Who Scored: 0:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Лестера" — 2.95 в БК Фонбет



Пол Мерсон



"Пэлас" нужно побеждать в этой игре, но они, возможно, думают, что слишком хороши, чтобы вылететь. Такое отношение опасно, и в итоге оно может их загнать в угол. Они играли дома с "Бернли" в жесткой манере, абсолютно переигрывая их, а затем проиграли "Брайтону", который играл вдесятером! Потом я смотрю на "Лестер" — беззубый в атаке, если нет Джейми Варди. Когда они играли с "Тоттенхэмом", мне показалось, что Уго Льорису даже не пришлось принимать душ после матча. Тут все зависит от того, сыграет ли Варди.



Прогноз Пола Мерсона: 1:1



Марк Лоуренсон



Домашняя форма "Кристал Пэлас" совсем не убедительна — они выиграли в этом сезоне на "Селхерст Парк" только один раз. Эта победа случилась в декабре, когда в гости приехал "Бернли", и они тогда нанесли 29 ударов по воротам, но такие матчи — исключение для "орлов". "Лестер" проиграл "Тоттенхэму" на прошлой неделе, но в последнее время их трудно побеждать, и я вполне представляю, как они наберут очки на "Селхерст Парк".



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1



ХАДДЕРСФИЛД — НЬЮКАСЛ

Суббота, 15 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Хаддерсфилд" выиграл всего два матча из 20 последних в Премьер-Лиге;

- "Терьеры" уступали с разницей в один мяч в трех последних матчах в Премьер-Лиге;

- "Ньюкасл" выиграл всего раз в 10 последних выездных матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 0:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ньюкасл" с форой (0) — 2.08 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Вот это да! Что за игра! В прошлую неделю "Ньюкасл" получил удар по зубам, когда их игрока удалили, а затем "Вулверхэмптон" забил на последних минутах. Это будет большая игра. Будет много нервов, так что я ставлю на результативную ничью. Внизу такая плотность, что ничего не понятно.



Прогноз Пола Мерсона: 1:1



Марк Лоуренсон



"Ньюкаслу" не повезло проиграть "Вулверхэмптону" после гола в дополнительное время, и "Хаддерсфилд" также пропустил с "Арсеналом" в концовке. Травма Аарона Муя — это удар по "терьерам", но они все равно с большим трудом забивали голы. "Ньюкаслу" также голы даются с трудом, хотя Саломон Рондон начал забивать. Рафаэль Бенитес верит в него, и Рондон будет благодарным.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ

Суббота, 15 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" проиграл всего четыре домашних матча из 38 последних в Премьер-Лиге;

- "Тоттенхэм" не проигрывает "Бернли" уже в восьми встречах кряду;

- "Тоттенхэм" забивал минимум дважды в четырех последних матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 3:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: "Тоттенхэм" больше 2.5 голов — 1.75 в БК Фонбет



Пол Мерсон



"Тоттенхэм" выиграет тут. Посреди недели они добились отличного результата с "Барселоной" и окончательно оправились после поражения в дерби Северного Лондона. Я видел, как "Бернли" победил "Брайтон", и это был тот "Бернли", который я знаю. Они добыли трудовую победу. Они сыграют так же на "Уэмбли", но у "шпор" больше мастерства.



Прогноз Пола Мерсона: 3:1



Марк Лоуренсон



У "Тоттенхэма" была очень сложная неделя. Неважно, что помощь ПСВ позволила им пройти в плей-офф Лиги Чемпионов — им нужно было найти способ сделать это, и они добились своего. "Бернли" выиграл встречу, в которой нужно было брать три очка с "Брайтоном". В прошлом году они смогли сыграть вничью на "Уэмбли" со "шпорами", но я не вижу, за счет чего Шон Дайч получит тут что-то сейчас.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



УОТФОРД — КАРДИФФ

Суббота, 15 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних семи домашних матчах "Уотфорда" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Кардифф" проиграл последние пять выездных матчей в Премьер-Лиге;

- в трех последних матчах "Уотфорда" против "Кардиффа" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: Тотал меньше 2.5 голов — 1.85 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Да, на этой неделе немало напряженных игр. "Уотфорд" был опустошен после позднего гола на "Гудисон Парк". Это ведь во вторник утром Люка Динь сравнял счет, не так ли? Этот "Уотфорд" как коробка с подарком — вы не знаете, что можете получить в случае с ними. Но, я думаю, они выиграют эту встречу. В последнее время "Кардифф" отлично справлялся, и дома их трудно победить — им нужно сделать свой дом крепостью, потому что за его пределами они не получат много очков. "Кардифф" играет в высоком темпе, но я думаю, "Уотфорд" — это сильная команда, которая может постоять за себя.



Прогноз Пола Мерсона: 2:1



Марк Лоуренсон



"Кардифф" выиграл последние четыре домашних матча, но набрал всего одно очко в семи выездных, и я не думаю, что у валлийцев получится пополнить свой очковый багаж на "Викаридж Роад". "Уотфорд" не выигрывает уже в шести матчах кряду, но они были хороши в поединке с "Эвертоном" и будут готовы принять физическую игру с "синими птичками".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ

Суббота, 15 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в 7-ми последних матчах "Борнмута" в Премьер-Лиге проходил тотал больше 2.5 голов;

- ТБ2.5 был также зафиксирован в трех последних матчах "Вулверхэмптона";

- "Борнмут" пропускал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 1.9 в БК Фонбет



Пол Мерсон



"Волки" на подъеме. Я не против посмотреть эту игру в субботу — она будет открытой, и обе команды действительно этого хотят. "Волки" достойны похвалы за последние пару недель. Я думаю, что в этом матче будет много голов. После тревожных недель "Волки" изменили ситуацию и снова выглядят фантастически. "Борнмут" был разбит с "Ливерпулем", но то был день, когда сложно было рассчитывать на очки. Я ожидаю, что они сыграют на высоком уровне на "Молинью".



Прогноз Пола Мерсона: 2:2



Марк Лоуренсон



Без травмированного Каллума Уилсона "Борнмут" не смог угрожать "Ливерпулю" в последнем туре, но хорошая новость для "вишен" в том, что он снова готов играть. Я думаю, что "волки" смогут выиграть тут. Гол в компенсированное время с "Ньюкаслом" был еще одним моментом после победы над "Челси", который добавит им уверенности.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



ФУЛХЭМ — ВЕСТ ХЭМ

Суббота, 15 декабря, 20:30







Ключевая статистика от Who Scored



- "Фулхэм" пропускал как минимум дважды в 13 из 16 последних матчей в Премьер-Лиге;

- в шести последних матчах между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Вест Хэм" забивал как минимум три гола в трех последних матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:3



Рекомендация для ставки от Who Scored: Тотал больше 3.5 голов — 2.45 в БК Фонбет



Пол Мерсон



"Вест Хэм" завернул за угол. Они в движении. В этом сезоне у них было много сложных игр, и мы осудили их довольно рано, но они оправились. У "Вест Хэма" есть индивидуально сильные игроки, способные выигрывать футбольные матчи. Марко Арнаутович получил травму, но Фелипе Андерсон сильно прибавил. Возвращается Энди Кэрролл, и он даст команде новые возможности. У них будет больше вариантов для игры. "Фулхэм" мне не нравится — они пропускают слишком много голов. Я буду шокирован, если они останутся в Премьер-Лиге — они должны забивать два-три гола в каждой встрече, чтобы хоть иногда выигрывать.



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



Я был на "Олд Траффорд" в прошлые выходные и видел, как "Фулхэм" проигрывал "Манчестер Юнайтед". Забивать в ворота "дачников" было слишком легко, и я был немного озадачен их игрой в атаке. У них есть большой нападающий Александар Митрович, но они почему-то каждый раз отказывались от навеса, когда получали шанс на стандарт. Имея Митровича, нужно забрасывать на него мяч в подобных ситуациях — всегда можно ждать от него чего угодно. Но после перерыва Раньери изменил ситуацию, и я увидел проблески надежды в их игре — они даже смогли забить. С тех пор, как Раньери прибыл на "Крэйвен Коттадж", они набрали четыре очка и стали играть лучше. "Вест Хэм" выиграл три матча кряду, а это та команда, что может после такого расслабиться. Я не удивлюсь, если "Фулхэм" выиграет этот матч.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



БРАЙТОН — ЧЕЛСИ

Воскресенье, 16 декабря, 16:30







Ключевая статистика от Who Scored



- в семи из восьми последних выездных матчей "Челси" в Премьер-Лиге было забито больше двух голов;

- "Брайтон" проиграл всего в одном из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Ничья — 4.75 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Я ставлю на "Челси". Мне нравится "Брайтон" дома, они сильны на "Амекс", но я думаю, что "Челси" должен извлечь дивиденды из большой победы над "Сити". Они смогли победить "Сити", но им нужно подтверждать свои амбиции — если они не обыграют "Брайтон", то победа над "горожанами" будет пустой тратой времени. Вот как к этому относится Маурицио Сарри.



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



У "Брайтона" приличная статистика в домашних матчах со всего лишь одним поражением в семи матчах на "Амекс". Так что это будет непростой день для "Челси", но я все еще думаю, что впечатляющая победа над "Манчестер Сити" придаст "Челси" сил. "Синие" были хуже "Сити" длительными отрезками, но с "Брайтоном" они всяко должны справиться.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ

Воскресенье, 16 декабря, 16:30







Ключевая статистика от Who Scored



- в каждом из семи последних выездных матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Саутгемптон" завершил вничью три последних домашних матча в Премьер-Лиге;

- "Арсенал" забивал как минимум два мяча в семи последних выездных матчах в чемпионате.



Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 гола — 2.37 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Наступает момент, когда "Саутгемптон" должен победить. Они нуждаются в результатах медового месяца с новым менеджером, но рискуют упустить даже это. Если они будут отсиживаться в обороне, "Арсеналу" это будет только на руку. Но я думаю, что в первой домашней игре Хазенхюттль не захочет оставлять десять игроков за линией мяча, потому будет интересно посмотреть на их настрой. "Арсенал" играет по всему полю, и я не вижу причин, чтобы они не добыли здесь результат.



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



Ральф Хазенхюттль начал свое правление в качестве менеджера "Саутгемптона" с поражения в Кардиффе в прошлые выходные. Я уверен, что он понимает, что стиль игры "Кардиффа" отличается от большинства команд Премьер-Лиги, но ему не станет от этого легче в игре с "Арсеналом". В минувшие выходные "канониры" выглядели не лучшим образом с "Хаддерсфилдом", но все же они выиграли. Думаю, они испортят и первую домашнюю игру для Хазенхюттля.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:1



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 16 декабря, 19:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" не проигрывал в 28 последних домашних матчах в Премьер-Лиге;

- "Ливерпуль" не пропускал в 11 из 12 последних домашних матчей в Премьер-Лиге;

- в каждом из шести последних выездных матчей "Юнайтед" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ливерпуль" с форой (-1) — 1.95 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Я буду шокирован, если "Ливерпуль" не выиграет, как и, вероятно, остальная часть нации. Я смотрел "Юнайтед" в среду вечером, и это был кошмар. Они играют под давлением неделя за неделей. Затем они отправляются в Валенсию, где у них есть шанс проявить себя в матче, где нечего терять, против одной из лучших испанских команд. Идите и проявите себя! И что случилось? О, Боже мой! Я просто не вижу, как "Манчестер" может выиграть этот матч. Но это не значит, что у "Ливерпуля" нет давления — они на вершине, но это другое давление.



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



Марк Лоуренсон



То, как "Ливерпуль" играет и побеждает в данный момент, означает, что все ждут, что они обыграют и "Юнайтед", но у них действительно были проблемы на "Энфилде" каждый раз, когда Моуриньо приезжал сюда. "Юнайтед" действительно не лучшим образом выглядит в атаке, но они смогли добыть несколько отличных результатов в похожей ситуации — с "Челси" и "Ювентусом". Итак, мы знаем, что "Юнайтед" способен добиваться результата в матчах с командами, которые, на первый взгляд, лучше их. Также мы знаем, что можем тут увидеть. Это воскресный сценарий и, я думаю, что Моуриньо сыграет в свою игру и сможет набрать тут очки.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru