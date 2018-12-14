Фабрегас считает, что "Челси" делают козлом отпущения за проблему расизма в футболе

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает, что его клуб несправедливо сделали козлом отпущения за проблему расизма в футболе.

За последнюю неделю в английском футболе случилось два громких скандала, и оба имеют отношение к "Челси". Все началось с того, что в прошлый уикенд на матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" болельщик "синих" на расовой почве оскорбил вингера Рахима Стерлинга.



А накануне во время выездного матча Лиги Европы против "Види" фанаты "Челси" затянули песню антисемитского характера, в которой конкуренты из "Тоттенхэма" сравниваются со "сборищем жидов".



Последний инцидент привлек внимание даже со стороны УЕФА. Как сообщает Sky Sports, теперь один из своих следующих домашних матчей на европейской арене команда Маурицио Сарри может провести с частично закрытыми трибунами. Однако Фабрегас видит во всем этом несправедливость.



"Если нам в "Челси" пытаются преподать урок насчет того, как сделать мир лучше, тогда я счастлив. Но указывать пальцем на один клуб из-за трех-четырех людей было бы несправедливо, и я не могу с этим согласиться".



"Из-за случившегося "Челси" оказался под прицелом. К сожалению, если мы внимательно взглянем на окружающий мир, на все виды спорта, на все футбольные клубы, мы обнаружим много таких вещей".



"Случившееся в прошлый уикенд не отменить, мы не можем закрывать на это глаза, но я правда считаю, что был бы несправедливо винить во всем один единственный клуб".



"Проводится расследование, которому клуб очень, очень содействует. Необходимые меры будут приняты, я не сомневаюсь насчет этого", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.