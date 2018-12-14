Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с "Эвертоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что полузащитник Кевин Де Брюйне и нападающий Серхио Агуэро могут сыграть против "Эвертона" в субботу.

В этом сезоне Де Брюйне уже успел перенести травмы обоих колен. Изначально Кевин надеялся вернуться к матчу против своего бывшего клуба "Челси" в прошлый уикенд, однако доктора прописали бельгийцу дополнительный отдых и дополнительные тренировки из-за мышечного напряжения.



Дополнительная неделя пошла на пользу лучшему плеймейкеру прошлого сезона Премьер-Лиги. Теперь Де Брюйне имеет шансы выйти на поле "Этихад" в субботу, как и Агуэро, который пропустил четыре последних матча "горожан" с повреждением паха.



"Серхио уверенно провел две последних тренировки. Он занимался с командой, не чувствуя никакой боли, поэтому нам нужно будет решить. То же самое с Кевином. В четверг он занимался без болевых ощущений, так что время покажет", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Также Хосеп подтвердил, Джон Стоунс и Фенандиньо находятся под вопросом, а Давид Сильва точно не сыграет из-за проблем с задней поверхностью бедра.