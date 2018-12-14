Клопп не считает ситуацию с травмами защитников "кризисом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что текущая ситуация с травмами в линии обороны его команды является кризисной.

Перед домашним матчем против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье Клопп может рассчитывать лишь на двух профильных центральных защитников в лице Виргила Ван Дейка и Деяна Ловрена.



В то же время Джо Гомес отсутствует с переломом ноги, Жоэль Матип сломал ключицу, а у Трента Александер-Арнольда повреждение лодыжки. Однако Клопп считает, что у "красных" достаточная глубина состава, чтобы справиться с потерей этого трио.



"Такова наша ситуация. Это кризис, только если вы ощущаете ее как кризис. Травма Трента не так серьезна, как у двух других парней, но естественно, это не первоклассная новость для нас".



"Тренту не повезло получить свою травму, как и Жоэлю. Это случилось на последней секунде матча (против "Наполи" в Лиге Чемпионов). Когда мне стали задавать вопросы об этом на пресс-конференции, я ничего не знал, потому что был вынужден сразу заняться другими делами".



"Все трое уже приступили к реабилитации — и для Трента это вопрос нескольких дней. Это не есть здорово, но пока у нас достаточно игроков в обойме, мы должны искать решения, и мы непременно найдем решение на этот уикенд. Хотя, конечно, это не идеальная ситуация", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Добавим, что потеря Гомеса и Александер-Арнольда может заставить Клоппа впервые в этом сезоне Премьер-Лиги довериться Натаниэлю Клайну. Сегодня Юрген подтвердил, что англичанин в порядке и готов играть.