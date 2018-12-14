Клопп не считает ситуацию с травмами защитников "кризисом"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что текущая ситуация с травмами в линии обороны его команды является кризисной.

Перед домашним матчем против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье Клопп может рассчитывать лишь на двух профильных центральных защитников в лице Виргила Ван Дейка и Деяна Ловрена.

В то же время Джо Гомес отсутствует с переломом ноги, Жоэль Матип сломал ключицу, а у Трента Александер-Арнольда повреждение лодыжки. Однако Клопп считает, что у "красных" достаточная глубина состава, чтобы справиться с потерей этого трио.

"Такова наша ситуация. Это кризис, только если вы ощущаете ее как кризис. Травма Трента не так серьезна, как у двух других парней, но естественно, это не первоклассная новость для нас".

"Тренту не повезло получить свою травму, как и Жоэлю. Это случилось на последней секунде матча (против "Наполи" в Лиге Чемпионов). Когда мне стали задавать вопросы об этом на пресс-конференции, я ничего не знал, потому что был вынужден сразу заняться другими делами".

"Все трое уже приступили к реабилитации — и для Трента это вопрос нескольких дней. Это не есть здорово, но пока у нас достаточно игроков в обойме, мы должны искать решения, и мы непременно найдем решение на этот уикенд. Хотя, конечно, это не идеальная ситуация", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что потеря Гомеса и Александер-Арнольда может заставить Клоппа впервые в этом сезоне Премьер-Лиги довериться Натаниэлю Клайну. Сегодня Юрген подтвердил, что англичанин в порядке и готов играть.


Метки Клопп, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 17:40

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  1. liverpool1892est 14.12.2018 18:20 # liverpool1892est
    Матипа уже давно продать надо было,бесполезное дерево

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  2. liverpool1892est 14.12.2018 18:19 # liverpool1892est
    Сука только не Клайн...Милнера на право ставте

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  3. liverfun 14.12.2018 18:16 # liverfun
    выпускать клайна без практики на такой серьезный матч не очень здорово, но с другой стороны хотелось бы посмотреть на него, может еще сможет набрать форму и навязать конкуренцию тренту

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  4. kos9k 14.12.2018 18:00 # kos9k
    в итоге на правом фланге обороны сыграет Милнер

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  5. kolyandr 14.12.2018 17:55 # kolyandr
    Клайн столб, главное не пропускать с его стороны, а атаку через Роббо как всегда

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