Фабрегас недоволен своей ролью в "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что недоволен своей ролью в команде Маурицио Сарри.

Приход на Стэмфорд Бридж" Жоржиньо и Матео Ковачича, а также прогресс Росса Баркли и Рубена Лофтус-Чика лишили Фабрегаса возможности играть регулярно в этом сезоне.



Теперь экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" вынужден довольствоваться практикой в Кубке Лиги и Лиге Европы. Сыграв все 90 минут против "Види" накануне вечером, 31-летний испанец дал понять, что это его не устраивает.



"Я знаю, какова моя роль. К сожалению, это не та роль, которую я хочу исполнять. Но я остаюсь профессионалом, как и всегда".



"Я всегда стараюсь изо всех сил, в любой обстановке — и когда играю с юниорами, и когда играю с первой командой, хотя в этом сезоне я пока не провел ни матча за первую команду при сильнейшем сочетании игроков".



"Тем не менее, я стараюсь делать все, что в моих силах. Естественно, это сложная ситуацию для меня".



"Думаю ли я о трансфере? Давайте посмотрим, что произойдет. Пока слишком рано говорить об этом. Я не сдаюсь. Я не тот, кто будет жаловаться или беречь себя. Я всегда готов прийти на выручку, если во мне есть необходимость", — цитирует Фабрегаса Evening Standard.