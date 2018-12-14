"Арсеналу" предложено купить Дениса Суареса за 14 миллионов фунтов

"Арсеналу" была предложена возможность выкупить полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса всего за 14 миллионов фунтов.

Суарес, который провел два года в "Манчестер Сити" в качестве юниора, почти не играет на "Ноу Камп" в этом сезоне и желает поскорее исправить свою ситуацию — за счет трансфера в другой клуб.



Изданию The Independent стало известно, что руководство "Барселоны" в частном порядке сообщило окружению Дениса, что не будет препятствовать уходу 24-летнего испанца в зимнее трансферное окно.



Не теряя времени даром, представители Суареса вышли на контакт с "Арсеналом" и предложили услуги своего клиента. Этот шаг обусловлен тем, что "канониры" неспешно ищут замену Аарону Рэмси, покидающему "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом.



Ранее в своей карьере 24-летний испанец провел один сезон у Унаи Эмери в "Севилье" на правах аренды, поэтому главный тренер "Арсенала" отлично осведомлен о возможностях своего соотечественника и теперь должен решить, стоит ли Суарес запрашиваемых 14 млн. фунтов.



Однако "Арсеналу" нужно действовать быстро, потому что доступностью Дениса для трансфера могут заинтересоваться и некоторые другие клубы, включая "Челси".