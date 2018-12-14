Моуриньо: "Юнайтед" далек от того, каким его вижу я"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда по-прежнему "далека" от того, какой он хочет ее видеть.

С момента своего назначения на "Олд Траффорд" в 2016 году Моуриньо потратил на трансферы уже 350 миллионов фунтов, но "Юнайтед" так и не приблизился к борьбе за титул Премьер-Лиги.



По словам Моуриньо, решить все проблемы только через покупку игроков невозможно. Жозе все еще пытается заложить фундамент того, каким должен быть "Юнайтед" в его мыслях.



"Насколько далека моя команда от того, как я хочу, чтобы она играла? Далека".



"Дело не только в том, чтобы тратить деньги и обновлять состав, футбольная команда — это нечто большее и не определяется одной лишь тратой денег".



"Футбольная команда слегка похожа на дом. Дом — это не только покупка новой мебели. Ты должен закончить все работы по дому, и когда дом готов, ты можешь покупать мебель".



"Ты тратишь деньги на лучшую мебель, что только возможна, и тогда ты готов жить в удивительном доме", — цитирует Моуриньо The Independent.