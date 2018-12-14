Моуриньо: "Юнайтед" далек от того, каким его вижу я"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда по-прежнему "далека" от того, какой он хочет ее видеть.
С момента своего назначения на "Олд Траффорд" в 2016 году Моуриньо потратил на трансферы уже 350 миллионов фунтов, но "Юнайтед" так и не приблизился к борьбе за титул Премьер-Лиги.
По словам Моуриньо, решить все проблемы только через покупку игроков невозможно. Жозе все еще пытается заложить фундамент того, каким должен быть "Юнайтед" в его мыслях.
"Насколько далека моя команда от того, как я хочу, чтобы она играла? Далека".
"Дело не только в том, чтобы тратить деньги и обновлять состав, футбольная команда — это нечто большее и не определяется одной лишь тратой денег".
"Футбольная команда слегка похожа на дом. Дом — это не только покупка новой мебели. Ты должен закончить все работы по дому, и когда дом готов, ты можешь покупать мебель".
"Ты тратишь деньги на лучшую мебель, что только возможна, и тогда ты готов жить в удивительном доме", — цитирует Моуриньо The Independent.
14.12.2018 15:40
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Последние комментарии:
Он ведь строить не умеет.....он умеет только покупать!!!
Можно вспомнить "тасовку" составов Челси и Реала......где он там хоть что то построил
Муфлон
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"Юнайтед": Моуриньо далек от того, каким я его вижу
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Просто душевно больной ублюдок.
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Перед тем как покупать мебель, нужно хотя бы площадь замерить. А вы в ваш дом навезли все под ряд, любых размеров и стилей. А оказалось, все не то. Так что тут именно архитектор виноват. В общем, бб гл хф
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Он прав это всего лишь его третий и последний сезон. Он прав. И да, он не мудак.
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так продай бесполезную громоздкую херню вроде Лукаку, Погба..
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Верните Моура и Челси образца 2004-2006 годов!!!!
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