Моуриньо: "Юнайтед" далек от того, каким его вижу я"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда по-прежнему "далека" от того, какой он хочет ее видеть.

С момента своего назначения на "Олд Траффорд" в 2016 году Моуриньо потратил на трансферы уже 350 миллионов фунтов, но "Юнайтед" так и не приблизился к борьбе за титул Премьер-Лиги.

По словам Моуриньо, решить все проблемы только через покупку игроков невозможно. Жозе все еще пытается заложить фундамент того, каким должен быть "Юнайтед" в его мыслях.

"Насколько далека моя команда от того, как я хочу, чтобы она играла? Далека".

"Дело не только в том, чтобы тратить деньги и обновлять состав, футбольная команда — это нечто большее и не определяется одной лишь тратой денег".

"Футбольная команда слегка похожа на дом. Дом — это не только покупка новой мебели. Ты должен закончить все работы по дому, и когда дом готов, ты можешь покупать мебель".

"Ты тратишь деньги на лучшую мебель, что только возможна, и тогда ты готов жить в удивительном доме", — цитирует Моуриньо The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 15:40

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  1. pavlo73 14.12.2018 16:35 # pavlo73
    Он ведь строить не умеет.....он умеет только покупать!!!
    Можно вспомнить "тасовку" составов Челси и Реала......где он там хоть что то построил
    Муфлон

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  2. manutd-20champ 14.12.2018 16:17 # manutd-20champ
    "Юнайтед": Моуриньо далек от того, каким я его вижу

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  3. mancunia-planet 14.12.2018 16:14 # mancunia-planet
    Просто душевно больной ублюдок.

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  4. vyrentz 14.12.2018 16:10 # vyrentz
    Перед тем как покупать мебель, нужно хотя бы площадь замерить. А вы в ваш дом навезли все под ряд, любых размеров и стилей. А оказалось, все не то. Так что тут именно архитектор виноват. В общем, бб гл хф

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  5. liver1 14.12.2018 16:04 # liver1
    Он прав это всего лишь его третий и последний сезон. Он прав. И да, он не мудак.

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  6. el-ray 14.12.2018 15:47 # el-ray
    так продай бесполезную громоздкую херню вроде Лукаку, Погба..

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  7. chebrec 14.12.2018 15:43 # chebrec
    Верните Моура и Челси образца 2004-2006 годов!!!!

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