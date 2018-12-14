Стерлинг и Бенитес — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.
В трех матчах ноября 24-летний Стерлинг забил три гола и еще трижды ассистировал партнерам, получив свою вторую награду Игроку Месяца — обладателем первой он становился по итогам августа 2016.
В борьбе за звание лучшего игрока ноября Рахим обошел одноклубников Лероя Сане с Давидом Сильвой, а также Фелипе Андерсона из "Вест Хэма", Люку Диня из "Эвертона", Энди Робертсона из "Ливерпуля" и Муссу Сиссоко из "Тоттенхэма".
Награда же Тренеру Месяца — в седьмой раз за карьеру — досталась 58-летнему Бенитесу, под руководством которого "Ньюкасл" продемонстрировал 100-процентный результат в прошлом месяце, обыграв "Уотфорд", "Борнмут" и "Бернли".
Чаще, чем Бенитес, в истории Премьер-Лиги обладателями этой награды становились лишь Мартин О'Нил с Харри Рэднаппом (по восемь), Дэвид Мойес (10), Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон 27.
Помимо Бенитеса, в минувшем месяце на звание Тренера Месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Марку Силва из "Эвертона" и Дэвид Вагнер из "Хаддерсфилда".
Еще один приз, за лучший гол месяца, достался нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину. Премьер-Лига оценила его соло в матче против "Челси", когда южнокореец совершил проход со своей половины поля до правого края штрафной и неотразимо пробил с левой ноги.
A solo stunner from Son Heung-min— Premier League (@premierleague) 14 декабря 2018 г.
The @SpursOfficial star wins @carling Goal of the Month for November #PLAwards pic.twitter.com/sxjBDvsbgM
14.12.2018 15:30
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Источник: http://fapl.ru/posts/67369/
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