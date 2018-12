Стерлинг и Бенитес — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В трех матчах ноября 24-летний Стерлинг забил три гола и еще трижды ассистировал партнерам, получив свою вторую награду Игроку Месяца — обладателем первой он становился по итогам августа 2016.



В борьбе за звание лучшего игрока ноября Рахим обошел одноклубников Лероя Сане с Давидом Сильвой, а также Фелипе Андерсона из "Вест Хэма", Люку Диня из "Эвертона", Энди Робертсона из "Ливерпуля" и Муссу Сиссоко из "Тоттенхэма".



Награда же Тренеру Месяца — в седьмой раз за карьеру — досталась 58-летнему Бенитесу, под руководством которого "Ньюкасл" продемонстрировал 100-процентный результат в прошлом месяце, обыграв "Уотфорд", "Борнмут" и "Бернли".



Чаще, чем Бенитес, в истории Премьер-Лиги обладателями этой награды становились лишь Мартин О'Нил с Харри Рэднаппом (по восемь), Дэвид Мойес (10), Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон 27.



Помимо Бенитеса, в минувшем месяце на звание Тренера Месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Марку Силва из "Эвертона" и Дэвид Вагнер из "Хаддерсфилда".



Еще один приз, за лучший гол месяца, достался нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину. Премьер-Лига оценила его соло в матче против "Челси", когда южнокореец совершил проход со своей половины поля до правого края штрафной и неотразимо пробил с левой ноги.





A solo stunner from Son Heung-min



The @SpursOfficial star wins @carling Goal of the Month for November #PLAwards pic.twitter.com/sxjBDvsbgM