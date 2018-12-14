Стерлинг и Бенитес — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Рафаэль Бенитес Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В трех матчах ноября 24-летний Стерлинг забил три гола и еще трижды ассистировал партнерам, получив свою вторую награду Игроку Месяца — обладателем первой он становился по итогам августа 2016.

В борьбе за звание лучшего игрока ноября Рахим обошел одноклубников Лероя Сане с Давидом Сильвой, а также Фелипе Андерсона из "Вест Хэма", Люку Диня из "Эвертона", Энди Робертсона из "Ливерпуля" и Муссу Сиссоко из "Тоттенхэма".

Награда же Тренеру Месяца — в седьмой раз за карьеру — досталась 58-летнему Бенитесу, под руководством которого "Ньюкасл" продемонстрировал 100-процентный результат в прошлом месяце, обыграв "Уотфорд", "Борнмут" и "Бернли".

Чаще, чем Бенитес, в истории Премьер-Лиги обладателями этой награды становились лишь Мартин О'Нил с Харри Рэднаппом (по восемь), Дэвид Мойес (10), Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон 27.

Помимо Бенитеса, в минувшем месяце на звание Тренера Месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Марку Силва из "Эвертона" и Дэвид Вагнер из "Хаддерсфилда".

Еще один приз, за лучший гол месяца, достался нападающему "Тоттенхэма" Сон Хен Мину. Премьер-Лига оценила его соло в матче против "Челси", когда южнокореец совершил проход со своей половины поля до правого края штрафной и неотразимо пробил с левой ноги.


Метки Бенитес, видео, Манчестер Сити, награды, Ньюкасл, Премьер-Лига, Сон, Стерлинг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 15:30

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Последние комментарии:




  1. mancityman 14.12.2018 16:43 # mancityman
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    .

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  2. mafia 14.12.2018 16:42 # mafia
    Если ты это прочёл то ты гей(

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  3. chebrec 14.12.2018 16:32 # chebrec
    Пока вы тут на фапли сидите и пердите
    На первом канале показывают бизнесменов 13 15 16 19 летних

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  4. rentv 14.12.2018 16:25 # rentv
    За кого вы болеете в Чемпионшипе?

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  5. gerrard08 14.12.2018 16:24 # gerrard08
    Пстец цыган насосдавал фейков на оф сайте апл и наголосовал за черную лею.

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  6. slash-lfc 14.12.2018 16:15 # slash-lfc
    Ооо, там Клайн жив. Еее боооооой.

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  7. rentv 14.12.2018 15:55 # rentv
    как убивали арсенал:

    1. Снесли хайбери
    2. снизили ТО бюджет
    3. Построили унитаз
    4. выкупили все акции у болельщиков

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  8. chebrec 14.12.2018 15:49 # chebrec
    Почему когда попадают мячом в Бекера это великий сейв
    А когда мячом попадают в Де Хея это просто в него мяч попал????

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  9. melwood-lfc 14.12.2018 15:48 # melwood-lfc
    Бенитесу дайте лямов 60 на ТО, он соберет топовый середняк, который будет бороться с ирисками и мю за европу

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  10. naby-keita 14.12.2018 15:43 # naby-keita
    кто на данном этапе лучший игрок АПЛ?

    Ван Дейк
    Аллисон
    Торрейра

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  11. el-ray 14.12.2018 15:42 # el-ray
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Моуриньо указал Клоппу на отсутствие трофеев с "Ливерпулем"

    Источник: http://fapl.ru/posts/67369/

    Уже никто не стесняется пустить струю в ебло очкастой портовой шалаве

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  12. skychnie-oboi 14.12.2018 15:40 # skychnie-oboi
    Нукуя себе на ФАПЛе тишина.Все по работах бабло на тачку и айфоны зарабатывают.
    Скаузеры все таки хорошие мотиваторы))

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  13. nordway 14.12.2018 15:40 # nordway
    Челси уничтожил Сити в ноябре, почему они не лучшие???

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  14. chebrec 14.12.2018 15:34 # chebrec
    Молодцы

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