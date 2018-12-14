Вертонген открыт к новому контракту с "Тоттенхэмом"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что открыт к подписанию нового контракта со своим клубом.
31-летний бельгиец является ключевым игроком "шпор" с момента своего перехода из "Аякса" в 2012 году. Однако действующий контракт Вертонгена истекает уже в конце этого сезона.
В скором времени лондонский клуб воспользуется своей опцией по продлению контракта Яна на 12 месяцев, однако защитник готов сразу обсудить новое долгосрочное соглашение, чувствуя в себе силы выступать на топ-уровне еще несколько лет.
"У меня есть контракт до 2020 года — в нем есть опция по продлению, и "Тоттенхэм" ей воспользуется. Поэтому впереди у меня еще полтора года здесь, а там посмотрим. В данный момент я чувствую себя так, что у меня в запасе еще четыре-пять хороших лет".
"Пока переговоров с клубом нет, но нам нужно будет это обсудить. В данный момент я отлично себя чувствую в "Тотттенхэме". Это клуб с невероятным потенциалом, что ощущается не только по игрокам, но и всему вокруг. Каждый хочет быть частью этого", — сообщил Вертонген Evening Standard.
14.12.2018 15:00
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