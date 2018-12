Светская хроника за пятницу

Дортмундская "Боруссия" все-таки отпустит Кристиана Пулишича в январе. "Арсенал" просматривает Дженгиза Ундера. Харри Кейн назначил своим агентом брата. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Арсенал" отправил скаута просматривать вингера "Ромы" Дженгиза Ундера. (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Галатасараем" о покупке 18-летнего защитника Озана Кабака за 18 миллионов фунтов. (Aksam)



Дортмундская "Боруссия" сообщила "Челси", "Ливерпулю" и "Юнайтед", что вингер Крстиан Пулишич доступен для трансфера в январе — по правильной цене. В данный момент немецкий клуб хочет за свою восходящую звезду более 50 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" готов возобновить свой давний интерес к полузащитнику "Наполи" Петру Зелински, если тот решит не продлевать свой контракт с клубом Серии А. (Calciomercato)



Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг пока не принял решение относительно своего будущего, несмотря на слухи насчет "Сити", "Барселоны" и ПСЖ. (Daily Mail)



"Реал" надеется приобрести полузащитника "Сити" Браима Диаса в январе за 10 млн. фунтов. (ESPN)



"Эвертон" готовит предложение "Барселоне" о выкупе полузащитника Андре Гомеша, сейчас находящегося в аренде. (The Sun)



Защитник "Алавеса" Ибай Гомес заинтересовал "Лестер". (AS)



Нападающий Рауль Хименес примет решение насчет постоянного трансфера в "Вулверхэмптон" в конце сезона. (Daily Mirror)



Другое



УЕФА и "Тоттенхэм" ведут переговоры по поводу того, где "шпоры" будут проводить свои домашние матчи в плей-офф Лиги Чемпионов. (Sky Sports)



Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли уверен, что завершит продажу своего клуба за 300 млн. фунтов до Нового года. (Daily Express)



Но пока консорциум Питера Кеньона предлагает на 100 млн. фунтов меньше, чем хочет Эшли. (The Sun)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн назначил своим агентом старшего брата Чарли. (Daily Mail)



Болельщик "Наполи" был госпитализирован с травмами лица после матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" на "Энфилде". (BBC)



"Стоук" согласился возместить ущерб, нанесенный своими болельщиками стадиону "Порт Вейл" во время дерби в рамках Чемпионшипа 4 декабря. Фанаты "гончаров" ломали кресла, крушили туалеты и били окна. (BBC)



Дейв Китсон признался, что пытался покончить с собой в период выступлений за "Портсмут". (Daily Mirror)