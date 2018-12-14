Косьелни: "Для меня начинается новая глава"

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни заявил, что для него начинается "новая глава" после первого сыгранного матча в этом сезоне.

Напомним, Косьелни находился вне игры с матча Лиги Европы против "Атлетико" в мае, когда он надорвал ахилл. Накануне вечером 33-летний защитник, наконец, вернулся на футбольное поле и помог "канонирам" победить "Карабах" со счетом 1:0.



Француз вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. Косьелни остался очень доволен собой и теперь готов регулярно помогать первой команде.



"Это было очень важно для меня. Сложно отсутствовать с травмой. Это первая большая травма в моей карьере, и я долго лечился, но такие вещи многому тебя учат, и сейчас я очень счастлив. Я сосредоточен, снова могу улыбаться и хочу получить удовольствие от остатка сезона".



"Это был мой последний день реабилитации, поэтому теперь я начинаю новую главу в своей карьере", — цитирует Косьелни BBC.