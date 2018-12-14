Инс считает, что Моуриньо сложно из-за нанесенного предшественниками ущерба

Жозе Моуриньо Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо все еще восстанавливает ущерб после своих предшественников Луи Ван Галя и Дэвида Мойеса.

В своем третьем сезоне у руля "Юнайтед" Моуриньо испытывает колоссальные трудности и по-прежнему далек от борьбы за титул Премьер-Лиги. Однако Инс симпатизирует португальцу, видя, за какую сложную работу тот взялся.

"Моуриньо приходится тяжело, потому что он взялся за работу после Дэвида Мойеса и Луис Ван Галя. При Ван Гале он оказались отброшены сильно назад, они двигались назад в течение двух лет. Пока "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" двигались вперед, "Юнайтед" двигался назад".

"Моуриньо должен постараться сделать так, чтобы "Юнайтед" просто снова смог конкурировать с перечисленными командами. Сейчас тяжелые времена для него".

"Только одна команда может выиграть лигу, и это будет точно не "Юнайтед". Они должны постараться выиграть кубок и финишировать топ-4, что и так будет сложно для них", — цитирует Инса Sky Sports.


Метки Инс, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 818

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 14.12.2018 13:15 # frisby
    жозефарева. купите переводчику еще фредов и дагалогов

    (ответить)

  2. chebrec 14.12.2018 12:49 # chebrec
    Не виноват маур
    Это все мэйсон и вангал

    (ответить)

  3. mancunia-planet 14.12.2018 12:34 # mancunia-planet
    Блеать, что за хуйню он несет

    (ответить)

  4. ray-black 14.12.2018 12:32 # ray-black
    сколько лет то надо? 10? и 3 миллиарда фунтов что бы исправить "ущерб"?

    (ответить)

  5. electric 14.12.2018 12:21 # electric
    Ага. Лукошенко тоже не виноват в развале страны. Царь хороший, бояре плохие.

    (ответить)

  6. lampard78 14.12.2018 12:09 # lampard78
    Чё т не понял логику Инса. Моур язык стёр, хвалясь прошлогодним вторым местом. С тех пор Тоттенхэм "двигался вперёд" никого не купив, а МЮ купил пару дорогих игроков. Теперь Тоттенхэм на третьем месте, а МЮ по кол-ву очков ближе к последнему месту, чем к первому.
    Но во всём виноват Ван Галь. Логично.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: