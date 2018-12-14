Инс считает, что Моуриньо сложно из-за нанесенного предшественниками ущерба
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо все еще восстанавливает ущерб после своих предшественников Луи Ван Галя и Дэвида Мойеса.
В своем третьем сезоне у руля "Юнайтед" Моуриньо испытывает колоссальные трудности и по-прежнему далек от борьбы за титул Премьер-Лиги. Однако Инс симпатизирует португальцу, видя, за какую сложную работу тот взялся.
"Моуриньо приходится тяжело, потому что он взялся за работу после Дэвида Мойеса и Луис Ван Галя. При Ван Гале он оказались отброшены сильно назад, они двигались назад в течение двух лет. Пока "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" двигались вперед, "Юнайтед" двигался назад".
"Моуриньо должен постараться сделать так, чтобы "Юнайтед" просто снова смог конкурировать с перечисленными командами. Сейчас тяжелые времена для него".
"Только одна команда может выиграть лигу, и это будет точно не "Юнайтед". Они должны постараться выиграть кубок и финишировать топ-4, что и так будет сложно для них", — цитирует Инса Sky Sports.
14.12.2018 12:00
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Последние комментарии:
жозефарева. купите переводчику еще фредов и дагалогов
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Не виноват маур
Это все мэйсон и вангал
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Блеать, что за хуйню он несет
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сколько лет то надо? 10? и 3 миллиарда фунтов что бы исправить "ущерб"?
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Ага. Лукошенко тоже не виноват в развале страны. Царь хороший, бояре плохие.
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Чё т не понял логику Инса. Моур язык стёр, хвалясь прошлогодним вторым местом. С тех пор Тоттенхэм "двигался вперёд" никого не купив, а МЮ купил пару дорогих игроков. Теперь Тоттенхэм на третьем месте, а МЮ по кол-ву очков ближе к последнему месту, чем к первому.
Но во всём виноват Ван Галь. Логично.
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