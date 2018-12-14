Инс считает, что Моуриньо сложно из-за нанесенного предшественниками ущерба

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо все еще восстанавливает ущерб после своих предшественников Луи Ван Галя и Дэвида Мойеса.

В своем третьем сезоне у руля "Юнайтед" Моуриньо испытывает колоссальные трудности и по-прежнему далек от борьбы за титул Премьер-Лиги. Однако Инс симпатизирует португальцу, видя, за какую сложную работу тот взялся.



"Моуриньо приходится тяжело, потому что он взялся за работу после Дэвида Мойеса и Луис Ван Галя. При Ван Гале он оказались отброшены сильно назад, они двигались назад в течение двух лет. Пока "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" двигались вперед, "Юнайтед" двигался назад".



"Моуриньо должен постараться сделать так, чтобы "Юнайтед" просто снова смог конкурировать с перечисленными командами. Сейчас тяжелые времена для него".



"Только одна команда может выиграть лигу, и это будет точно не "Юнайтед". Они должны постараться выиграть кубок и финишировать топ-4, что и так будет сложно для них", — цитирует Инса Sky Sports.